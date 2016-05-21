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برج القوس حظك اليوم السبت 21 مايو

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برج القوس حظك اليوم السبت 21 مايو برج القوس حظك اليوم السبت 21 مايو

برج القوس على الصعيد المهنى ..
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أوضاعك مستقرة إلى حد كبير، حاول أن تتخلص من الشكوك التى دائماً ما تعكر صفو حياتك، كما أنه من المتوقع أن تحدث بعض التغيرات الجيدة لك خلال الأيام القليلة المقبلة والتى ستكون سبباً فى إسعادك

برج القوس على الصعيد العاطفى ..
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أوضاعك مع الحبيب جيدة جداً، يحاول دائما أن يقدم لك الدعم المطلوب طوال الوقت، كما أنه من الضرورى أن تستمع إليه جيداً قبل أن تتخذ أى قرار بشأن علاقتكما

على الصعيد الصحى..
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أوضاعك هى الأفضل، ولكن يجب أن لا تمل النظام الغذائى الذى حدده لك الطبيب، وتحصل على أوقات الراحة الضرورية، والتى من شأنها أن يكون لها تأثير على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع أن تكون هناك بعض الأمور الطارئة فى حياتك الخاصة، كما أنه من المتوقع أن تمر حياتك بشكل عام ببعض التغيرات التى ستكون بمثابة حدث كبير فى حياتك بشكل عام.
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مصر 365

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