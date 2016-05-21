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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 21 مايو

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 21 مايو برج الجوزاء حظك اليوم السبت 21 مايو

على الصعيد المهنى ..
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ربما تكون هى الفترة الأصعب لك فى العمل، بسبب بعض الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا، كما أنه من المتوقع أن تترك هذا العمل قريباً وتسعى للحصول على منصب جيد فى مكان أخر أكثر أهمية من الذى تعمل به حالياً

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..
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أوضاعك العاطفية دائماً غير مستقرة، ولكن هذه الفترة ستشهد الكثير من التغيرات الكثيرة، التى ربما تكون سبباً فى تغير شكل حياتك العاطفية، كذلك يجب أن تكون أكثر لطفاً فى التعامل مع الحبيب.

على الصعيد الصحى.
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السمنة هى الخطر الأكبر الذى يهدد صحتك، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، وتذهب إلى الاستجمام فى أسرع وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع أن تمر بفترة عصيبة خلال الأيام المقبلة ولكن سرعان ما ستنقضى، حاول أن تبحث فى الأزمات التى مررت بها، كما أنه بعض الأوضاع التى ستتغير فى حياتك قريبا.

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مصر 365

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