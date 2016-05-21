برج الجوزاء حظك اليوم السبت 21 مايو

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى.

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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ربما تكون هى الفترة الأصعب لك فى العمل، بسبب بعض الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا، كما أنه من المتوقع أن تترك هذا العمل قريباً وتسعى للحصول على منصب جيد فى مكان أخر أكثر أهمية من الذى تعمل به حالياًأوضاعك العاطفية دائماً غير مستقرة، ولكن هذه الفترة ستشهد الكثير من التغيرات الكثيرة، التى ربما تكون سبباً فى تغير شكل حياتك العاطفية، كذلك يجب أن تكون أكثر لطفاً فى التعامل مع الحبيب.السمنة هى الخطر الأكبر الذى يهدد صحتك، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، وتذهب إلى الاستجمام فى أسرع وقت ممكن.يتوقع أن تمر بفترة عصيبة خلال الأيام المقبلة ولكن سرعان ما ستنقضى، حاول أن تبحث فى الأزمات التى مررت بها، كما أنه بعض الأوضاع التى ستتغير فى حياتك قريبا.