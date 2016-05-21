برج الثور حظك اليوم السبت 21 مايو

برج الثور على الصعيد المهنى ..

> أوضاعك فى العمل جيدة إلى حد كبير، كما أن اليوم ستكون هناك مقابلة مع رئيسك فى العمل يخبرك من خلالها بأنك أثبت قدرتك على تحقيق ما كان يرغبه وهو ما يجعلك تحصل على الكثير من المزايا. برج الثور على الصعيد العاطفى ..

> علاقتك بالحبيب فى أفضل فترة لها، كل ما عليك أن تستمع إليه أكثر من ذلك وتعود تهتم به كما كنت تفعل فى الماضى، كما أنه من الضرورى أن تتخلصوا من كل الأمور السلبية التى كانت تزعجكما مؤخراً. على الصعيد الصحى.

> الاستماع إلى نصائح الأطباء هى أفضل طريقة للتخلص من كل الأشياء التى تشعرك بأنك غير قادر على القيام بأى مهمة بسبب شعورك الدائم بالتعب والإرهاق والذى يعود إلى عدم حصولك يومياً على عدد ساعات كافية من النوم. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

> يتوقع أن تمر ببعض الأمور الطارئة التى سرعان ما تنتهى، كما أن الخلافات العائلية جميعها فى طريقها إلى الحل، أما على مستوى الأصدقاء، فهناك لقاء مرتقب من الممكن أن يغير شكل حياتك.

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شبكةعيونالإخبارية

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