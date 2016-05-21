أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم السبت 21 مايو

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم السبت 21 مايو برج الثور حظك اليوم السبت 21 مايو

برج الثور على الصعيد المهنى ..
>

أوضاعك فى العمل جيدة إلى حد كبير، كما أن اليوم ستكون هناك مقابلة مع رئيسك فى العمل يخبرك من خلالها بأنك أثبت قدرتك على تحقيق ما كان يرغبه وهو ما يجعلك تحصل على الكثير من المزايا.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..
>

علاقتك بالحبيب فى أفضل فترة لها، كل ما عليك أن تستمع إليه أكثر من ذلك وتعود تهتم به كما كنت تفعل فى الماضى، كما أنه من الضرورى أن تتخلصوا من كل الأمور السلبية التى كانت تزعجكما مؤخراً.

على الصعيد الصحى.
>

الاستماع إلى نصائح الأطباء هى أفضل طريقة للتخلص من كل الأشياء التى تشعرك بأنك غير قادر على القيام بأى مهمة بسبب شعورك الدائم بالتعب والإرهاق والذى يعود إلى عدم حصولك يومياً على عدد ساعات كافية من النوم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>

يتوقع أن تمر ببعض الأمور الطارئة التى سرعان ما تنتهى، كما أن الخلافات العائلية جميعها فى طريقها إلى الحل، أما على مستوى الأصدقاء، فهناك لقاء مرتقب من الممكن أن يغير شكل حياتك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى