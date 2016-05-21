برج العذراء حظك اليوم السبت 21 مايو

برج العذراء على الصعيد المهنى..على الرغم من أنك شخص متردد فى الأساس إلا أنك اليوم ستكون قادر على اتخاذ القرار المناسب فى العمل، كما أنه من المفترض أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل مع كافة المتغيرات من حولك.
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برج العذراء على الصعيد العاطفى .. علاقتك بالحبيب هى الأفضل هذه الفترة، كما أنه من المتوقع أن يكون اليوم هناك لقاء يجعل العلاقة بينكما أفضل، خصوصاً أن الحبيب فى فترة تجعله قادراً على التفاهم معك بشكل أفضل.
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على الصعيد الصحى .. عليك أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، كذلك يجب أن تكون على دقر المسئولية وتهتم بصحتك أكثر من ذلك.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة .. أوضاعك هى الأفضل، كما أنه من الضرورى أن تعرف كيف تدير أمورك بشكل جيد، كذلك من المتوقع أن تحصل على ترقية فى العمل خلال الفترة القصيرة المقبلة..
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