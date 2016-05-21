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برج الأسد حظك اليوم السبت 21 مايو

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برج الأسد حظك اليوم السبت 21 مايو برج الأسد حظك اليوم السبت 21 مايو

برج الأسد على الصعيد المهنى ..
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أخبار سارة فى طريقها إليك، كل الأمور التى كانت تزعجكك ستتخلص منها خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تجرى مقابلة مع شخص مهم خلال هذا اليوم سيغير لك شكل حياتك بالكامل.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..
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تتلقى اتصال هاتفى يعيدك إلى أيام الحب الأول، كما أن حالتك النفسية هذه الأيام هى الأفضل على الإطلاق، حاول أن تستغلها فى جلسات مع الحبيب كما أنه من الضرورى أن تستمع إليه فهذه طريقة مضمونة لحل كل الخلافات.

على الصعيد الصحى..
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حاول أن تهتم بصحتك أكثر من الآن، كما أن الجلوس فى المنزل سيكون سبباً فى زيادة وزنك، عليك أن تنتبه إلى هذا الأمر، حتى لا تتعرض حياتك الصحية إلى خطر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع أن تمر بفترة هى الأفضل خلال الأيام المقبلة، بعد فترة طويلة من الضغط النفسى الذى كنت قد تعرضت له، عليك كذلك أن تستمع إلى نصائح من حولك ولا تبالغ فى ردة فعلك اتجاه ما يحدث فى العمل.
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مصر 365

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