برج الدلو حظك اليوم السبت 21 مايو

برج الدلو على الصعيد المهنى ..
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أوضاعك فى العمل مستقرة، ولكن عليك فى البداية أن تتخلص من الشكوك التى دائماً ما تسيطر عليك، حاول أن تتفهم ما يجرى من حولك حتى تكون قادر على اتخاذ القرار الصحيح
برج الدلو على الصعيد العاطفى
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الشريك يحتاج إليك كثيراً فى المرحلة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تهتم به، خصوصاً أن يمر بأزمة نفسية طارئة، كذلك يفضل أن تغير طريقة تعاملك معه حتى لا تتأثر علاقتكما
على الصعيد الصحى..
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ما تفعله الآن ليس فى صالحك تماماً، كما أنه من الضرورى أن تهتم بصحتك حتى لا تشعر بالندم فيما بعد، خصوصاً أن هناك الكثير من العلامات التى تحذرك من الإهمال الزائد
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
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بعض الأحداث السعيدة التى من المقرر أن تغير شكل حياتك تماماً، كما أنه من الضرورى أن تكون مستعد لها، حتى تحقق ما تريد من أحلام خلال الفترة المقبلة.
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شبكةعيونالإخبارية
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