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برج السرطان حظك اليوم السبت 21 مايو

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برج السرطان حظك اليوم السبت 21 مايو برج السرطان حظك اليوم السبت 21 مايو

على الصعيد المهنى ..
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الأوضاع فى طريقها إلى التحسن، كما أن كل الأزمات الصغيرة التى طالما أزعجتك فى الفترة الأخيرة، ستنتهى بلا رجعة، كما أن مديرك سيكون أكثر تفاهماً معك

برج السرطان على الصعيد العاطفى..
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حاول أن تتفهم ما يزعج حبيب ويجعله يشعر ببعض القلق والتوتر من جانبك، كذلك يجب أن تكون أكثر ذكاءاً فى التعامل مع كل المتغيرات الخاصة به، وتفهم ما يضايقه

على الصعيد الصحى..
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أنت شخص مهمل جداً فى صحتك، كما أنه لا تستمع إلى نصائح الأطباء التى من شأنها أن تجعل صحتك هى الأفضل، كما أنه من الضرورى أن تحصل على قسط كافِ من الراحة

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع أن تمر ببعض الأزمات، ولكن أنت دائماً قادر على تجاوز كل الصعاب، كما أنه من الضرورى أن تحصل على مكافة مالية من العمل بسبب عمل جيد قمت به مؤخراً.
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مصر 365

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