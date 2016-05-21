برج السرطان حظك اليوم السبت 21 مايو

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

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برج السرطان على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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الأوضاع فى طريقها إلى التحسن، كما أن كل الأزمات الصغيرة التى طالما أزعجتك فى الفترة الأخيرة، ستنتهى بلا رجعة، كما أن مديرك سيكون أكثر تفاهماً معكحاول أن تتفهم ما يزعج حبيب ويجعله يشعر ببعض القلق والتوتر من جانبك، كذلك يجب أن تكون أكثر ذكاءاً فى التعامل مع كل المتغيرات الخاصة به، وتفهم ما يضايقهأنت شخص مهمل جداً فى صحتك، كما أنه لا تستمع إلى نصائح الأطباء التى من شأنها أن تجعل صحتك هى الأفضل، كما أنه من الضرورى أن تحصل على قسط كافِ من الراحةيتوقع أن تمر ببعض الأزمات، ولكن أنت دائماً قادر على تجاوز كل الصعاب، كما أنه من الضرورى أن تحصل على مكافة مالية من العمل بسبب عمل جيد قمت به مؤخراً.