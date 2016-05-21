برج الحوت حظك اليوم السبت 21 مايو

برج الحوت على الصعيد المهنى ..

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برج الحوت على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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أوضاعك غير جيدة تماماً، ربما هى الفترة الأسوأ على الإطلاق فى تاريخ عملك، على الرغم من أن هناك بعض الضغوط التى تمارس عليك إلا أنه من الضرورى أن تلفت إلى خطورة الوضع الذى تمر به الآن.هى الفترة الأفضل فى حياتك على الإطلاق، قصة حب من طراز مختلف تنعش حياتك العاطفية، عليك فقط أن تفكر كثيراً قبل اتخاذ أى قرار من شأنه أن يؤثر عليكما سلباً.حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فما تفعله خلال هذه الأيام ستجنى نتائجه قريباً، كذلك يفضل أن تذهب إلى طبيب يساعدك على تجاوز الأزمة التى تمر بها حالياً.يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات فى حياتك الخاصة وكذلك فى العمل، يفضل أن تكون على قدر المسئولية ولا تدع الوقت يمر من بين يديك ويؤثر عليك سلبا.