برج الجدى حظك اليوم السبت 21 مايو

برج الجدى على الصعيد المهنى ..

> تسعى دائماً إلى الحصول على وضع جيد فى العمل، كما أنه من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة جيدة جداً، ولكن عليك أن تبذل المزيد من الجهد وتحاول تحقيق ما تريد برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

> أوضاعك العاطفية جيدة إلى حد كبير، ولكن يجب أن تكون أكثر قرباً من الحبيب لأنه يحتاج إليك وإلى دعمك، كما أنه من الضرورى أن تبحث عن أكثر ما يجعله سعيد على الصعيد الصحى..

> ربما تكون الفترة المقبلة ستكون هى الأسوأ، بسبب بعض المهام التى ستكون فوق كاهلك، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك بعض التغيرات التى من شأنها أن تؤثر عليك كذلك، فيجب أن تنتبه توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

> يتوقع أن تكون أوضاعك جيدة جداً خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تحصل كذلك على ترقية مقتربة، وأحداث كثيرة ستغير شكل حياتك بالكامل.

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شبكةعيونالإخبارية

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