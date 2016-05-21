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برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مايو

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برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مايو برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مايو

برج الحمل على الصعيد المهنى ..
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أوضاعك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، حاول فقط أن تتخلص من كل المشاكل الصغيرة التى كنت تعانى منها فى الفترة الأخيرة، ولا تجعلها تسيطر عليك بشكل كبير، كما أنه من الأفضل أن تتحدث إلى رئيسك فى العمل بشكل مباشر عما يزعجك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..
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أخبار سارة تجعلك أكثر سعادة بشأن الحبيب، كما أنها ستجعلك تتخلص من القلق الذى لازمك فى الفارة الأخيرة، كما أنه من المفترض أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على مستوى علاقتكما.

على الصعيد الصحى..
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ربما يحب عليك أن تذهب إلى الطبيب من فترة إلى أخرى حتى تتأكد أن الأمور جميعها جيدة جداً، كما أنه من الضرورى أن تستمع إلى نصائح الأطباء ولا تجادل كثيراً فكلها أمور فى صالحك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على كل المستويات، كذلك يجب أن تهتم بصحتك، ولا تدع المشاكل الصغيرة تتفاقم فى عملك حتى لا ؤثر ذلك سلباً على مستقبلك.

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مصر 365

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