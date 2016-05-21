برج العقرب حظك اليوم السبت 21 مايو

برج العقرب على الصعيد المهنى .. أوضاعك فى العمل جيدة، ـأنت قادر دائماً على التعامل مع الأمور بطريقة أكثر ذكاءاً من المعتاد، كما أنه من المفترض أن تحصل على ترقية بسبب ما تقدمه إلى العمل
>
برج العقرب على الصعيد العاطفى .. تحاول أن تبحث عن علاقة مثالية مع الحبيب، يفضل أن تكون أكثر ليونة فى التعامل معه، وتخلص من الحدة المعهود، لأنها قد تكون لها تأثير سئ على علاقتكما، كذلك يفضل أن تكون أكثر قدرة على احتوائه
>
على الصعيد الصحى .. تعرضت لوعكة صحية فى الفترة الأخيرة، كان لها تأثير سئ على مناعتك، حاول أن تهتم بصحتك، وتتابع مع الطبيب، وتستمع إلى النصائح حتى لا تندم على شئ فيما بعد.
>
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.. يتوقع أن تكون هناك الكثير من الأمور الجيدة التى فى طريقها إليك، كما أنه من المفترض أن تشعر ببعض التحسن، سواء على مستوى علاقتك بالحبيب أو حتى وضعك فى العمل.
>
>