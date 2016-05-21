حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21 مايو 2016

برج العذراء حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج العذراء على الصعيد المهنى ..

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برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الأسد حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج الأسد على الصعيد المهنى ..

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برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الثور حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج الثور على الصعيد المهنى ..

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برج الثور على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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برج الجدى حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج الجدى على الصعيد المهنى ..

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برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة..

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى.

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج الحمل على الصعيد المهنى ..

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برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الحوت حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج الحوت على الصعيد المهنى..

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برج الحوت على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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برج الدلو حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج الدلو على الصعيد المهنى..

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برج الدلو على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

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برج السرطان حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج السرطان على الصعيد المهنى ..

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برج السرطان على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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برج العقرب حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج العقرب على الصعيد المهنى ..

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برج العقرب على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج القوس حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج القوس على الصعيد المهنى..

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برج القوس على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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برج الميزان حظك اليوم السبت 21 مايو

>برج الميزان على الصعيد المهنى ..

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برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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على الرغم من أنك شخص متردد فى الأساس إلا أنك اليوم ستكون قادر على اتخاذ القرار المناسب فى العمل، كما أنه من المفترض أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل مع كافة المتغيرات من حولك.علاقتك بالحبيب هى الأفضل هذه الفترة، كما أنه من المتوقع أن يكون اليوم هناك لقاء يجعل العلاقة بينكما أفضل، خصوصاً أن الحبيب فى فترة تجعله قادراً على التفاهم معك بشكل أفضل.عليك أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، كذلك يجب أن تكون على دقر المسئولية وتهتم بصحتك أكثر من ذلك.أوضاعك هى الأفضل، كما أنه من الضرورى أن تعرف كيف تدير أمورك بشكل جيد، كذلك من المتوقع أن تحصل على ترقية فى العمل خلال الفترة القصيرة المقبلة..أخبار سارة فى طريقها إليك، كل الأمور التى كانت تزعجكك ستتخلص منها خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تجرى مقابلة مع شخص مهم خلال هذا اليوم سيغير لك شكل حياتك بالكامل.تتلقى اتصال هاتفى يعيدك إلى أيام الحب الأول، كما أن حالتك النفسية هذه الأيام هى الأفضل على الإطلاق، حاول أن تستغلها فى جلسات مع الحبيب كما أنه من الضرورى أن تستمع إليه فهذه طريقة مضمونة لحل كل الخلافات.حاول أن تهتم بصحتك أكثر من الآن، كما أن الجلوس فى المنزل سيكون سبباً فى زيادة وزنك، عليك أن تنتبه إلى هذا الأمر، حتى لا تتعرض حياتك الصحية إلى خطر.يتوقع أن تمر بفترة هى الأفضل خلال الأيام المقبلة، بعد فترة طويلة من الضغط النفسى الذى كنت قد تعرضت له، عليك كذلك أن تستمع إلى نصائح من حولك ولا تبالغ فى ردة فعلك اتجاه ما يحدث فى العمل.أوضاعك فى العمل جيدة إلى حد كبير، كما أن اليوم ستكون هناك مقابلة مع رئيسك فى العمل يخبرك من خلالها بأنك أثبت قدرتك على تحقيق ما كان يرغبه وهو ما يجعلك تحصل على الكثير من المزاياعلاقتك بالحبيب فى أفضل فترة لها، كل ما عليك أن تستمع إليه أكثر من ذلك وتعود تهتم به كما كنت تفعل فى الماضى، كما أنه من الضرورى أن تتخلصوا من كل الأمور السلبية التى كانت تزعجكما مؤخراًالاستماع إلى نصائح الأطباء هى أفضل طريقة للتخلص من كل الأشياء التى تشعرك بأنك غير قادر على القيام بأى مهمة بسبب شعورك الدائم بالتعب والإرهاق والذى يعود إلى عدم حصولك يومياً على عدد ساعات كافية من النوميتوقع أن تمر ببعض الأمور الطارئة التى سرعان ما تنتهى، كما أن الخلافات العائلية جميعها فى طريقها إلى الحل، أما على مستوى الأصدقاء، فهناك لقاء مرتقب من الممكن أن يغير شكل حياتك.تسعى دائماً إلى الحصول على وضع جيد فى العمل، كما أنه من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة جيدة جداً، ولكن عليك أن تبذل المزيد من الجهد وتحاول تحقيق ما تريدأوضاعك العاطفية جيدة إلى حد كبير، ولكن يجب أن تكون أكثر قرباً من الحبيب لأنه يحتاج إليك وإلى دعمك، كما أنه من الضرورى أن تبحث عن أكثر ما يجعله سعيدربما تكون الفترة المقبلة ستكون هى الأسوأ، بسبب بعض المهام التى ستكون فوق كاهلك، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك بعض التغيرات التى من شأنها أن تؤثر عليك كذلك، فيجب أن تنتبهيتوقع أن تكون أوضاعك جيدة جداً خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تحصل كذلك على ترقية مقتربة، وأحداث كثيرة ستغير شكل حياتك بالكامل.ربما تكون هى الفترة الأصعب لك فى العمل، بسبب بعض الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا، كما أنه من المتوقع أن تترك هذا العمل قريباً وتسعى للحصول على منصب جيد فى مكان أخر أكثر أهمية من الذى تعمل به حالياً.أوضاعك العاطفية دائماً غير مستقرة، ولكن هذه الفترة ستشهد الكثير من التغيرات الكثيرة، التى ربما تكون سبباً فى تغير شكل حياتك العاطفية، كذلك يجب أن تكون أكثر لطفاً فى التعامل مع الحبيب.السمنة هى الخطر الأكبر الذى يهدد صحتك، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، وتذهب إلى الاستجمام فى أسرع وقت ممكن.يتوقع أن تمر بفترة عصيبة خلال الأيام المقبلة ولكن سرعان ما ستنقضى، حاول أن تبحث فى الأزمات التى مررت بها، كما أنه بعض الأوضاع التى ستتغير فى حياتك قريباأوضاعك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، حاول فقط أن تتخلص من كل المشاكل الصغيرة التى كنت تعانى منها فى الفترة الأخيرة، ولا تجعلها تسيطر عليك بشكل كبير، كما أنه من الأفضل أن تتحدث إلى رئيسك فى العمل بشكل مباشر عما يزعجك.أخبار سارة تجعلك أكثر سعادة بشأن الحبيب، كما أنها ستجعلك تتخلص من القلق الذى لازمك فى الفارة الأخيرة، كما أنه من المفترض أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على مستوى علاقتكما.ربما يحب عليك أن تذهب إلى الطبيب من فترة إلى أخرى حتى تتأكد أن الأمور جميعها جيدة جداً، كما أنه من الضرورى أن تستمع إلى نصائح الأطباء ولا تجادل كثيراً فكلها أمور فى صالحك.يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على كل المستويات، كذلك يجب أن تهتم بصحتك، ولا تدع المشاكل الصغيرة تتفاقم فى عملك حتى لا ؤثر ذلك سلباً على مستقبلك.أوضاعك غير جيدة تماماً، ربما هى الفترة الأسوأ على الإطلاق فى تاريخ عملك، على الرغم من أن هناك بعض الضغوط التى تمارس عليك إلا أنه من الضرورى أن تلفت إلى خطورة الوضع الذى تمر به الآن.هى الفترة الأفضل فى حياتك على الإطلاق، قصة حب من طراز مختلف تنعش حياتك العاطفية، عليك فقط أن تفكر كثيراً قبل اتخاذ أى قرار من شأنه أن يؤثر عليكما سلباً.حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فما تفعله خلال هذه الأيام ستجنى نتائجه قريباً، كذلك يفضل أن تذهب إلى طبيب يساعدك على تجاوز الأزمة التى تمر بها حالياً.يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات فى حياتك الخاصة وكذلك فى العمل، يفضل أن تكون على قدر المسئولية ولا تدع الوقت يمر من بين يديك ويؤثر عليك سلباً.أوضاعك فى العمل مستقرة، ولكن عليك فى البداية أن تتخلص من الشكوك التى دائماً ما تسيطر عليك، حاول أن تتفهم ما يجرى من حولك حتى تكون قادر على اتخاذ القرار الصحيح.الشريك يحتاج إليك كثيراً فى المرحلة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تهتم به، خصوصاً أن يمر بأزمة نفسية طارئة، كذلك يفضل أن تغير طريقة تعاملك معه حتى لا تتأثر علاقتكما.ما تفعله الآن ليس فى صالحك تماماً، كما أنه من الضرورى أن تهتم بصحتك حتى لا تشعر بالندم فيما بعد، خصوصاً أن هناك الكثير من العلامات التى تحذرك من الإهمال الزائد.بعض الأحداث السعيدة التى من المقرر أن تغير شكل حياتك تماماً، كما أنه من الضرورى أن تكون مستعد لها، حتى تحقق ما تريد من أحلام خلال الفترة المقبلة.الأوضاع فى طريقها إلى التحسن، كما أن كل الأزمات الصغيرة التى طالما أزعجتك فى الفترة الأخيرة، ستنتهى بلا رجعة، كما أن مديرك سيكون أكثر تفاهماً معك.حاول أن تتفهم ما يزعج حبيب ويجعله يشعر ببعض القلق والتوتر من جانبك، كذلك يجب أن تكون أكثر ذكاءاً فى التعامل مع كل المتغيرات الخاصة به، وتفهم ما يضايقه.أنت شخص مهمل جداً فى صحتك، كما أنه لا تستمع إلى نصائح الأطباء التى من شأنها أن تجعل صحتك هى الأفضل، كما أنه من الضرورى أن تحصل على قسط كافِ من الراحة.يتوقع أن تمر ببعض الأزمات، ولكن أنت دائماً قادر على تجاوز كل الصعاب، كما أنه من الضرورى أن تحصل على مكافة مالية من العمل بسبب عمل جيد قمت به مؤخراً.أوضاعك فى العمل جيدة، ـأنت قادر دائماً على التعامل مع الأمور بطريقة أكثر ذكاءاً من المعتاد، كما أنه من المفترض أن تحصل على ترقية بسبب ما تقدمه إلى العملتحاول أن تبحث عن علاقة مثالية مع الحبيب، يفضل أن تكون أكثر ليونة فى التعامل معه، وتخلص من الحدة المعهود، لأنها قد تكون لها تأثير سئ على علاقتكما، كذلك يفضل أن تكون أكثر قدرة على احتوائه.تعرضت لوعكة صحية فى الفترة الأخيرة، كان لها تأثير سئ على مناعتك، حاول أن تهتم بصحتك، وتتابع مع الطبيب، وتستمع إلى النصائح حتى لا تندم على شئ فيما بعد.يتوقع أن تكون هناك الكثير من الأمور الجيدة التى فى طريقها إليك، كما أنه من المفترض أن تشعر ببعض التحسن، سواء على مستوى علاقتك بالحبيب أو حتى وضعك فى العمل.أوضاعك مستقرة إلى حد كبير، حاول أن تتخلص من الشكوك التى دائماً ما تعكر صفو حياتك، كما أنه من المتوقع أن تحدث بعض التغيرات الجيدة لك خلال الأيام القليلة المقبلة والتى ستكون سبباً فى إسعادك.أوضاعك مع الحبيب جيدة جداً، يحاول دائما أن يقدم لك الدعم المطلوب طوال الوقت، كما أنه من الضرورى أن تستمع إليه جيداً قبل أن تتخذ أى قرار بشأن علاقتكما.أوضاعك هى الأفضل، ولكن يجب أن لا تمل النظام الغذائى الذى حدده لك الطبيب، وتحصل على أوقات الراحة الضرورية، والتى من شأنها أن يكون لها تأثير على صحتك.يتوقع أن تكون هناك بعض الأمور الطارئة فى حياتك الخاصة، كما أنه من المتوقع أن تمر حياتك بشكل عام ببعض التغيرات التى ستكون بمثابة حدث كبير فى حياتك بشكل عام.العند هو السبب الرئيسى فيما وصلت إليه فى الفترة الأخيرة، عليك أن تتجنب الوقوع فى الأخطاء السابق وأن وقعت بها، كذلك يفضل أن تكون أكثر حرصاً فى التعامل مع الأمور الطارئة حتى لا تتعرض لأى أزمات.أوضاعك العاطفية جيدة جداً، كما أن اليوم مناسب جداً لجلسة رومانسية مع الحبيب، حاول أن تتجنب الحديث فى أى خلافات واستمع إليه بذكاء ولا تحاول أن تضايقه.أوضاعك الصحية ربما تكون غير مستقرة تماماً، حاول كذلك أن تسعى من جديد للاسترخاء والحصول على قسط من الراحة لأن الإجهاد سيقودك إلى الكثير من الأزمات الصحية.