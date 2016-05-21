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رئيس وزراء العراق: مندسون هاجموا قوات الأمن لتعطيل الانتصارات على داعش

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رئيس وزراء العراق: مندسون هاجموا قوات الأمن لتعطيل الانتصارات على داعش رئيس وزراء العراق: مندسون هاجموا قوات الأمن لتعطيل الانتصارات على داعش
حذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى العراقيين ممن وصفهم "المندسين" الذين هاجموا القوات الأمنية العراقية فى بغداد ، فى محاولة لتعطيل الانتصارات التى تحققها الدولة على تنظيم(داعش) الإرهابي، مطالبا بنبذ الخلافات السياسية مؤكدا دعمه لمطالب المتظاهرين السلمين ومساندة القوات الأمنية العراقية التى تحلت بأقصى درجات ضبط النفس والاحترام .

وأكد العبادي، فى كلمة وجهها الليلة للشعب العراقى بعد احداث اقتحام المنطقة الخضراء وسط بغداد أمس الجمعة، انه لايمكن التهاون مع المتجاوزين على المواطنين والقوات الأمنية، وقال: إن كل قطرة دم من جندى يقوم بواجبه أو مواطن عراقى هى عزيزة علينا.

وتابع: أن ماحدث اليوم من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام لايمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه، وان القانون لابد ان يأخذ مجراه، لافتا إلى أن الانجازات المتحققة فى المجال الاقتصادى يحظى بتقدير واحترام المواطنين والعالم والذى يشهد بسير بالاتجاه الصحيح وأننا نبذل اقصى جهد لتجاوز التحديات الصعبة والقيام باصلاحات ومعالجات شاملة يحاول هؤلاء عرقلتها.

ونوه إلى الحكومة الحكومة العراقية تبذل كل جهد من أجل تحقيق الإصلاحات، محذرا ممن يحاولون إثارة الفوضى من البعثيين والمتحالفين مع تنظيم داعش لايقاع فتنة بين العراقيين من أجل وقف العمليات العسكرية ضدهم والتى حققت انتصارت كبيرة عليهم، داعيا القوى السياسية الوطنية إلى التكاتف والتصدى الى مؤامرات المندسين.

وأضاف: أنه منذ اكثر من عام ونصف العام تحقق القوات العراقية انتصارات وتحرر مدن وقرى من قبضة داعش وتنجح فى اعادة النازحين الى ديارهم، وبالأمس تم استعادة مدينة "الرطبة" ونحن على ابواب تحرير الفلوجة بالأنبار، وبعدها الموصل مركز محافظة نينوي.

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مصر 365

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