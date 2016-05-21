السعودية: تشكيل لجنة موحدة لتوعية الحجاج

وجه وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بن صالح بنتن، بتشكيل "لجنة التوعية الموحدة"، لتضم جهات مختلفة من داخل الوزارة، ومن الجهات العاملة تحت أشرافها، وتهتم بأمور التوعية الخاصة بضيوف الرحمن والعاملين فى خدمتهم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وكيل وزارة الحج والعمرة للتخطيط والتطوير، الدكتور محمد سمسم، خلال اجتماعه مع الفريق المعنى باللجنة، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية، المهندس المطوف عباس قطان، أنه تم التواصل مع عدد من الوزارات والجهات خارج وداخل المملكة، ليكون هناك تكامل فى مجال التوعية التى بينهم، وكذلك تدريب العاملين فى مؤسسات الطوافة ووزارة الحج وشركات حجاج الداخل بجميع فئاتهم، مشيرا إلى أن هناك خطة عمل كبيرة تتضمن ورش عمل تدريبية بها محاكاة افتراضية على مراحل التفويج المختلفة إلى جسر الجمرات والحرم المكى الشريف، بالإضافة إلى الدورات التدريبية وورش العمل التفصيلية.

وبين وكيل وزارة الحج والعمرة للتخطيط، أنه تم التواصل مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، للاستفادة من خبرته المتراكمة فى الأبحاث التى تتناول الوسائل الأكثر فعالية فى توعية الحجاج، والرسائل اللازمة لتوصيل الأمور التوعوية، والالتزام بها واستخدام النشرات الورقية والشاشات الإلكترونية ووسائل الإعلام الجديدة.

وأفاد الوزير، أن وزارة الحج والعمرة فى طور مراجعة الوسائل الأكثر فعالية لبرامج التوعية، وتركيز الوزارة سيكون على التواصل الاجتماعى والشاشات الإلكترونية المتوفرة فى مساكن الحجاج والحافلات بصورة أساسية، ويتم فى اجتماعات الوزارة التأكيد على ممثلى بعثات الحج بالالتزام بتوعية حجاجهم بأمور التفويج.