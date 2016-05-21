3 نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكرا.. تعرف عليها

النوم يساعد على تجديد طاقتك ويجعلك أكثر حماسا، لكن قد توجد مشكلة عند الكثيرين فى الاستيقاظ من النوم. ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن الاستيقاظ من النوم مبكرا قد يكون صعبا عند الكثيرين، لأن الجسم يحتاج عادة من 6 إلى 8 ساعات.

وهناك بعض الحالات التى لا تتبع ذلك، مما يجعلها تشعر بالضعف والتعب، لذا لعيش حياة صحية متوازنة فمن الضرورى اتباع بعض النصائح للاستيقاظ مبكرا ونشيطا.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير نصائح للاستيقاظ مبكرا ونشيطا، وتتضمن هذه النصائح الآتى:

1- النوم مبكرا يجعلك تستيقظ مبكرا: الخطوة الأولى هى ضرورة النوم فى وقت مبكر، ويقول الأطباء إنه يتوجب الذهاب للنوم فى الساعة الـ9 أو الـ10 مساء ليلا، وهذا يساعدك فى الحصول على النوم بشكل كاف والاستيقاظ مبكرا.

2- إعداد نفسك عقليا: من الضرورى ترتيب الأشياء فى عقلك التى تقوم بفعلها عند الاستيقاظ من النوم، مثل ميعاد الذهاب للعمل وغيره من الأشياء، حتى تجعل عقلك فى حالة تأهب ويستجيب جسمك تلقائيا للمنبه الخاص بك.

3- شراء منبه لطيف المظهر، وذلك حتى تشعر أنك جيد بمجرد النظر إليه، ويساعدك ذلك على الاستيقاظ بمجرد سماع صوته، ومن الضرورى اختيار نغمة تناسبك ولا تكون مزعجة.

الشعور بقلة المزاج عند الاستيقاظ نتيجة الاكتئاب أو عدم النوم

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