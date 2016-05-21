تعليم الرَياض يفتح باب حركة النقل لقادة وقائدات المدارس

ناصر السلطان

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حركة النقل لقادة وقائدات المدارس الحكومية والأهلية ووكلاء ووكيلات المدارس الحكومية.

وأوضح مدير الإدارة المدرسية ناصر السلطان أن النقل من شروطها أن يكون مضى عليه عامين كقائد/ة في المدرسة التي يرغب الانتقال منها، وأنه يتم تلقائيا لكل قائد/ة أمضى ست سنوات في مدرسته الحكومية من القيادات (قائد/وكيل) المدرسية، ويحق للجنة القيادات المدرسية استثناء من النقل من حصل على جائزة التعليم في فئة قائد المدرسة ويرغب البقاء في مدرسته، وقائد المدرسة الذي حصل على (97) فأكثر في تقدير الأداء الوظيفي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والقيادات المدرسية في المدارس ذات البيئات الخاصة عند رغبتهم البقاء في مدارسهم، والقيادات المدرسية في المدارس التي يوجد بها تطبيق لبعض مشروعات الوزارة التي تحتاج إلى استقرار في القيادات المدرسية بغرض تمكينها من تنفيذ خططها، ومن بقي على خدمته النظامية عامان فأقل.

وأشار إلى أنه ينقل من أمضى ثمان سنوات في المدارس الأهلية، ومن أمضى أربع سنوات أو أكثر في المدارس الأهلية مالم يمدد له حسب ضوابط التمديد، والأولوية في النقل لمن أمضى ستة سنوات في المدارس الحكومية ومن أمضى أربع سنوات فأكثر في المدارس الأهلية (إلزامية النقل)، مشيراً إلى أن حركة نقل القيادات المدرسية لكل مرحلة تكون على حدة، وللجنة القيادات المدرسية استثناء من ترى مناسبة نقلة من مرحلة إلى أخرى.

ونبه على أنه لا يجوز نقل جميع القيادات المدرسية في المدرسة في عام واحد إلا إذا قررت لجنة القيادات المدرسية مناسبة ذلك، وإذا أكمل قائد المدرسة ووكيلها المدة النظامية، فينقل وكيل المدرسة ويبقى قائدها عند رغبته لمدة عام فقط، وإذا لم يرغب قائد المدرسة في البقاء ينقل هو، ويبقى الوكيل لمدة عام دراسي واحد، وإذا أكمل أكثر من وكيل المدة النظامية في المدرسة ينقل أقدمهم مباشرة في المدرسة، مؤكدا أن أولوية نقل القيادات المدرسية للمدارس التي بها برامج تربية خاصة تكون لمن لدية شهادات أو دورات تدريبية رسمية في مجال التربية الخاصة.

وختم السلطان أن من يرغب في النقل من القيادات المدرسية لظروف خاصة (تقدرها اللجنة) ولا تنطبق عليه شروط نقل القيادات المدرسية، يرفع أوراقه للجنة القيادات المدرسية خلال فترة التقديم، لدراسة إمكانية استثنائه لدخول مفاضلة النقل.