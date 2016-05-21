المجلس البلدي برماح يناقش مشروعات المياه وساحات الملاعب

اجتماع المجلس البلدي مع مدير فرع المياه برماح

عقد رئيس المجلس البلدي محمد بن مبارك ابوثنين واعضاء المجلس مع مدير فرع المياه بالمحافظة خلف بن دلمخ العتيبي لمناقشة اﻻمور الخدمية والتطويرية للمحافظة.

وتمخض من اﻻجتماع النتائج التالية:

١- الكتابة لمحافظ رماح لتكوين لجنة من المجلس البلدي والمحافظة والشرطة والمياه والبلدية لتوحيد ألوان السيارات المخصصة لبيع المياه، وذلك تحت مسمى لجنة تنظيم المياه وتطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية .

٢- الكتابة للبلدية بعدم سفلتة أي شارع أو تنفيذ أي مشروع تصريف إلا بالتنسيق مع فرع المياه .

٣- افتتاح وتشغيل شيب جديد للمياه قبل شهر رمضان المبارك. من جهه اخرى قال المتحدث الرسمي للمجلس البلدي مطلق بن عبيد ابوثنين أنه تم الاجتماع ايضاً متابعة مشروعات ساحات الملاعب الواقعة على مدخل المحافظة ، وأنه بعد الاطلاع عليها ميدانياً اتضح أن نسبة الانجاز ٩٦٪‏ وسيتم العمل على النسبة المتبقية في الأيام القليله المقبلة.