فريق القوات المسلحة يبدأ النزول التدريجي من «إيفرست»

واصل «الفريق العسكري للقوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست» مغامرته وبدأ بالنزول تدريجياً بعد أن وصل إلى قمة إيفرست أعلى قمة على وجه الأرض، أول من أمس، والتي يبلغ ارتفاعها 8848 متراً عن سطح البحر.

وسيواصل أعضاء الفريق النزول والمسير باتجاه المخيمات الأربعة نزولاً لعدة أيام في ظل وجود عدة تحديات أهمها تقلبات الأحوال الجوية حتى الوصول إلى المخيم الأساسي لجبل إيفرست على ارتفاع 5364 متراً.

متابعة

وأكد الطبيب المرافق للفريق د. هاشل الطنيجي المقيم في المخيم الأساسي لجبل إيفرست أن أعضاء الفريق يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام وأن التعرض لأعراض الارتفاعات خلال مسيرهم من المخيم الرابع إلى القمة علي ارتفاع 8400 متر هي حالات تحصل لأي متسلق يوجد على الارتفاعات الشاهقة وليس له علاقة باللياقة البدنية التي يتمتع بها جميع أعضاء الفريق وبدرجه عالية.

وكان أعضاء الفريق قد غادروا المخيم الأساسي لجبل إيفرست قبل عدة أيام متوجهين إلى المخيمات الأربعة المتقدمة وبعد التأكد من التأقلم الكلي لأعضاء الفريق على الارتفاعات والتي تمت خلال التدريبات على الصعود والنزول والمبيت بالمخيمات الثلاثة المتقدمة والتي قاموا بها أثناء وجودهم بالمعسكر الأساسي لجبل إيفرست، عبر الفريق كتلة «نهر كومبو» الجليدية الخطرة سيراً وتسلقاً على الجليد المتجمد والثلوج يومياً وسط تحديات كبيرة مثل الرياح العاتية والعواصف والانهيارات الثلجية واستغرق وقت التسلق من المخيم 3 إلى المخيم 4 قرابة 12 ساعة.

تسلق

واستراح أعضاء الفريق لمدة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات على ارتفاع أكثر من 7100 متر من سطح الأرض وهي ارتفاعات لم يصلها معظم أعضاء الفريق من قبل لينطلقوا بعدها بالتسلق والمسير من المخيم الرابع إلى القمة وهو ما استغرق قرابة 16 ساعة أيضاً وسط درجات البرودة المنخفضة التي وصلت إلى 26 درجة تحت الصفر وتساقط الثلوج والرياح العاتية ونقص الأوكسجين ما يجبر المتسلقين على استخدام عبوات الأوكسجين للوصول للقمة.