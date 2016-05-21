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مارينا عجمان.. متنفس ترفيهي بإطلالة ساحرة

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مارينا عجمان.. متنفس ترفيهي بإطلالة ساحرة مارينا عجمان.. متنفس ترفيهي بإطلالة ساحرة

تهدف المشاريع الترفيهية الجديدة التي تنفذ حالياً حول مارينا عجمان إلى جعل المنطقة محور جذب سياحي ومتنفس لسكان وزوار الإمارة، كما أنها تأتي ضمن مخطط حكومة عجمان للمسار السياحي الذي ينطلق من متحف عجمان مروراً بسوق صالح التراثي وصولاً إلى منطقة المارينا وإلى منطقة الكورنيش.

ويتم تنفيذ المشاريع الجديدة، التي تبلغ كلفتها 100 مليون درهم، بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وهي عبارة عن سلسلة محلات تجارية وترفيهية ومطاعم للعائلة ولخدمة السياح والمقيمين في الإمارة، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى نهاية الربع الأول من العام المقبل، حيث ينفذ المشروع على مراحل، وكل مرحلة تأتي حسب احتياجات إمارة عجمان من مرافق خدمية جديدة.

وتعد المشاريع الترفيهية الجديدة إضافة نوعية لخدمة سكان وزوار إمارة عجمان، كما أنها جزء من تصور مستقبلي لربط الواجهة البحرية العامة والمفتوحة للزوار وربطها بالتكامل مع الواجهات المخصصة للفنادق المطلة على الواجهة البحرية وتحسين الوجهة السياحية والحضارية للمدينة.

وقد تم توفير ممشى مخصص لممارسة الجري بمسافة 3 كيلومترات على كامل ممشى المارينا، كما تتيح المنطقة مرور الدراجات الهوائية واستخدام الزلاجات والكراسي المتحركة المخصصة لذوي الإعاقة، مع مراعاة جميع الاشتراطات الجمالية لتجميل واجهة المارينا وتوفير كراس للعائلات للاستمتاع بالممشى إضافة إلى مواقف ذات مواصفات آمنة تم توزيعها بشكل مائل.

وقد راعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وضع مقطع لمنطقة المارينا المواجهة للشاطئ، تتوافق ومعايير مقاطع الطرق النموذجية، الملائمة لكل المرافق والخدمات وأدوات الطريق، التي تسهل وتمكن الزوار من الاستمتاع بأمان على المماشي المخصصة لهم، وتوفير ممرات للمشاة بمسافة 10 أمتار، إضافة إلى تركيب الانترلوك بلون أزرق ملائم للواجهة البحرية مما يزيد جمال الواجهة البحرية.

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