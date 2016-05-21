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الأهلي يُعقب من جديد على أزمة المنتخب

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الأهلي يُعقب من جديد على أزمة المنتخب الأهلي يُعقب من جديد على أزمة المنتخب

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مرة أخرى عن "أزمة " مشيرا إلى "سننتظر ماذا سيحدث فيما هو قادم".

وكانت هناك أزمة قد اندلعت في الأيام الأخيرة بين حسام غالي لاعب الأهلي ومنتخب مصر والمدرب العام للفراعنة أسامة نبيه.

وأكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الإفريقي والدولي والمشرف العام على منتخب مصر أنه سيعقد جلسة مع هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة يوم الجمعة المقبلة لحل تلك الأزمة. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ: "لا نتحدث نهائيا على قرارات من يشارك ومن لا يشارك ومن ينضم للقائمة، هذه اختيارات فنية لا دخل لنا بها وتخص الجهاز الفني للمنتخب".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "ولكن إذا تطرق الأمر لوجود سلوك جماعي تجاه مجموعة معينة من اللاعبين وتجاه الأهلي، فهنا الأزمة. هذا "ليس لطيفا".

ولم يكشف عبد الحفيظ تفاصيل ما جاء في الجلسة مع اللاعبين مشيرا إلى "جلسة مع اللاعبين وسننتظر لرؤية ماذا سيحدث في الفترة المقبلة".

وأتم "سننتظر ماذا سيحدث واسم مصر أكبر من أي أحد ولكن يوجد نقاط تستحق الوقوف عندها".

وكان عبد الحفيظ قد أكد في وقت سابق أن "الأهلي سيكون له وقفة في حالة أن ما حدث كان جماعيا". (طالع التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع

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