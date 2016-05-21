4 ملامح من انتصار الأهلي على روما

استطاع الأهلي أن يفوز بمواجهته الثالثة أمام روما في مباراة متقلبة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة والتي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد يوم الجمعة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 4 ملامح ظهرت خلال ودية الأهلي أمام فريق العاصمة الإيطالية.

حراسة المرمى

ظهر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بشكل جيد خلال المباراة خاصة وأنه كان سببا في حصول فريقه على تفوق نفسي مبكر بعد حرمان محمد صلاح من تسلم الكرة بفضل انطلاقاته السريعة.

إكرامي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق على مدار المباراة بالإضافة لتصديه لانفرادين أمام إيدن دجيكو وكيفن ستروتمان.

خط الدفاع

عاد محمد نجيب ليجاور رامي ربيعة في قلب دفاع الأهلي في ظل غياب أحمد حجازي للإصابة مع وجود صبري رحيل ومحمد هاني.

ظهر هاني بشكل غير جيد وكان ثغرة واضحة في دفاع الأهلي واعتمد روما عليها كثيرا من أجل اختراق دفاع الفريق الأحمر.

أما أبرز شيء فكان هو ردة الفعل البطيئة لربيعة ونجيب في والتي تسببت في استقبال مرمى إكرامي لهدفين، الأولى كانت في عدم تفاهمهم بشكل جيد ليسجل دجيكو هدف الذئاب الأول.

واللقطة الثانية حينما لم يستطع ربيعة تشتيت الكرة بشكل جيد من تمريرة عرضية لتصل في النهاية لمحمد صلاح الذي سدد بيسراه في الشباك.

لكن اللافت للنظر أنه في الشوط الثاني مع مشاركة باسم علي وحسين السيد وسعد سمير هو ظهورهم بشكل جيد.

خط الوسط

عاد صالح جمعة للمشاركة مع الأهلي بشكل أساسي لأول مرة تحت قيادة مارتن يول وظهر لاعب إنبي السابق بشكل مميز للغاية.

فأرسل صالح أكثر من تمريرة بينية متقنة وكان سببا في تسجيل فريقه هدف التعادل بعدما هيأ الكرة لمؤمن زكريا الذي سدد مباشرة في الشباك.

أما مؤمن زكريا فقد قدم أحد أفضل مبارياته مع الأهلي وعوض كثيرا غياب رمضان صبحي وأزعج دفاعات روما بانطلاقاته من الناحية اليسرى.

وبفضل أدائه المميز استطاع مؤمن زكريا تسجيل هدفا وصناعة اثنين الأول كان لجون أنطوي بفضل ضغطه على مدافع روما ودفعه للفشل في تشتيت الكرة، قبل أن يرسل عرضية لوليد سليمان الذي سجل منها الهدف الثالث للأهلي.

هذا فضلا عن استمرار وليد سليمان الظهور بشكل جيد ليكمل ما بدأه في المباريات الأخيرة مع الأهلي منذ عودته من الإصابة وتسجيل هدفا في شباك الانتاج الحربي وآخر أمام روما.

أما أحد أهم الأشياء فهو تسجيل أحمد الشيخ لهدف الفوز ما قد يعطيه دفعة معنوية كبرى خلال الفترة المقبلة وقد يجبر مارتن يول للاعتماد عليه بعدما ظل مستبعدا من قائمة الأهلي خلال المباريات الماضية.

خط الهجوم

"هو دائما ما يُحرجني بسبب عدم الدفع به رغم تألقه وإحرازه للأهداف" هكذا تحدث مارتن يول عن جون أنطوي مهاجم الأهلي.

أنطوي للمباراة الثالثة على التوالي يقدم مستوى مميز بعدما سجل هدفا أمام أسوان، وأمام روما نجح في استغلال تمريرة مؤمن زكريا وتسديدها بهدوء في مرمى مورجان دي سانتيس.

أما ماليك إيفونا فهو يمثل لغزا كبيرا فهو يستطيع تسجيل الأهداف من المواقف الصعبة، لكن المواقف السهلة تجده يهدرها بطريقة غريبة.

إيفونا كان بإمكانه قتل المباراة مبكرا بتسجيل هدفا رابعا للأهلي حينما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين، ولكنه سدد الكرة خارج الملعب.