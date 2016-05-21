وليد سليمان: إشادة سباليتي وسام على صدري.. والمسؤولية سر عودتي

أكد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي أن إشادة لوتشيانو سباليتي مدرب روما بمستواه يعد وسام على صدره يعتز به كثيرا.

مراسل قناة الحياة مهيب عبد الهادي قال لسليمان "سباليتي قال لي أن اللاعب رقم عشرة في الأهلي هو أكثر من أعجبه ويقصدك أنت بكل تأكيد". "طالع التفاصيل"

وهنا رد وليد سليمان: "إشادة مارتن يول وسام على صدري بكل تأكيد، كونه أحد كبار المدربين حول العالم".

وأضاف "كنت في تحدي مع نفسي للعودة إلى مستواي، فبعد أن غبت عن الملاعب لثلاثة أشهر بسبب الإصابة شعرت أنني لابد أن أعود لمستواي وأن أكون على قدر المسؤولية".

سليمان أتبع "اجتهدت حتى وصلت لهذه المرحلة من مستواه المعهود عني قبل ذلك، وآمل أن أستمر على ذلك".

وأتم "أشكر الجمهور الرائع الذي حضر اليوم في المباراة، وأشكر مارتن يول أيضا تطويره لمستواي".

وكان الأهلي قد فاز على روما بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.