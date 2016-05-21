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محافظ دمياط يوجه بتكثيف الجهود لمتابعة الخدمات بمصيف رأس البر

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محافظ دمياط يوجه بتكثيف الجهود لمتابعة الخدمات بمصيف رأس البر محافظ دمياط يوجه بتكثيف الجهود لمتابعة الخدمات بمصيف رأس البر
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لجنة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بمتابعة العمل بشاطئ رأس البر، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين.

وقد قامت اللجنة بمتابعة رسوم بوابة رأس البر من الساعة 8 صباحاً وحتى 11 مساءاً الجمعة من خلال الورديات المنظمة لهذا العمل، كما قامت بالمرور على الشاطئ وتابعت إجراءات السلامة والحماية لرواد رأس البر، حيث أكدت اللجنة تواجد 100 بحار والتزامهم بالعمل فى مواقعهم وعدد 6 لانش و2 موتوسيكل للانقاذ البحرى السريع بجانب نقاط الإسعاف على طول الشاطئ بما يكفل الحماية اللازمة للمصطافين وأبنائهم.


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