' سباليتي قال لي هذا هو أفضل لاعب في الأهلي '

من هو أفضل لاعب في صفوف الأهلي خلال مواجهة روما؟ سؤال أجاب عنه لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق الذئاب.

الأهلي فاز على روما 4-3 في ودية ممتعة ومثيرة على ملعب هزاع بن زايد. (طالع التفاصيل)

وكشف مُهيب عبد الهادي مراسل قناة الحياة 2 حديثه مع مدرب روما عن اللاعب الأفضل في الأهلي.

وقال مُهيب: "سباليتي أخبرني أن اللاعب رقم 11 في الأهلي هو الأفضل. وليد سليمان".

ولعب وليد سليمان أساسيا قبل أن يخرج في الشوط الثاني بعد تقديمه مستوى مميز كحال المباريات الأخيرة للاعب الأهلي.

ومنذ عودته من الإصابة يقدم وليد سليمان أداء مميزا فنجح في صناعة هدفين وهز شباك الإنتاج في المباراة الأخيرة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوصيف الزمالك.