أخبار عاجلة

تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف -
الإسكان: 22 قرارا لإزالة التعديات على 2800 فدان بسوهاج الجديدة -
إعلان حالة الطوارئ القصوى بخطوط المترو الثلاثة -
صور| طلاب جامعة دمنهور يتبرعون بالدم لمصابي انفجاري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' سباليتي قال لي هذا هو أفضل لاعب في الأهلي '

Google+ Print
' سباليتي قال لي هذا هو أفضل لاعب في الأهلي ' ' سباليتي قال لي هذا هو أفضل لاعب في الأهلي '

من هو أفضل لاعب في صفوف الأهلي خلال مواجهة روما؟ سؤال أجاب عنه لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق الذئاب.

الأهلي فاز على روما 4-3 في ودية ممتعة ومثيرة على ملعب هزاع بن زايد. (طالع التفاصيل)

وكشف مُهيب عبد الهادي مراسل قناة الحياة 2 حديثه مع مدرب روما عن اللاعب الأفضل في الأهلي.

وقال مُهيب: "سباليتي أخبرني أن اللاعب رقم 11 في الأهلي هو الأفضل. وليد سليمان".

ولعب وليد سليمان أساسيا قبل أن يخرج في الشوط الثاني بعد تقديمه مستوى مميز كحال المباريات الأخيرة للاعب الأهلي.

ومنذ عودته من الإصابة يقدم وليد سليمان أداء مميزا فنجح في صناعة هدفين وهز شباك الإنتاج في المباراة الأخيرة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوصيف الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع