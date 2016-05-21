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قافلة خيرية بالإسكندرية لتوزيع سلع غذائية وتوقيع كشف طبى مجانى على المواطنين

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قافلة خيرية بالإسكندرية لتوزيع سلع غذائية وتوقيع كشف طبى مجانى على المواطنين قافلة خيرية بالإسكندرية لتوزيع سلع غذائية وتوقيع كشف طبى مجانى على المواطنين
واصل نادى العاصمة الثانية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ، أمس الجمعة ، نشاطه فى توزيع السلع الغذائية بالقوافل الخيرية، بمنطقة المهاجرين شرق محافظة الإسكندرية.

وأنهى النادى الذى ترأس مجلس إدارته الإعلامية أمل صبحى ، ويرأسه شرفياً المهندس عبد الفتاح رجب ، القافلة رقم 35 والتى وزعت 250 جوالا يحتوى كل منهم على 10 كيلو أرز، و 5 كيلو لوبيا ، و5 أكياس سكر ، و4 أكياس مكرونة، وعبوتين سمن، وعبوتين صلصة .

كما شملت القافلة ، الكشف الطبى المجانى على مرضى المنطقة، فى تخصصات الباطنة، و العظام، و العيون ، والأنف والأذن و الحنجرة ، وصرف العلاج بالمجان ،بالإضافة إلى توزيع ملابس مجانية .
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>- بالصور.. توزيع مواد غذائية وكشف مجانى على الأهالى فى قافلة خيرية بالإسكندرية

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