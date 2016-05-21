قافلة خيرية بالإسكندرية لتوزيع سلع غذائية وتوقيع كشف طبى مجانى على المواطنين

واصل نادى العاصمة الثانية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ، أمس الجمعة ، نشاطه فى توزيع السلع الغذائية بالقوافل الخيرية، بمنطقة المهاجرين شرق محافظة الإسكندرية.

وأنهى النادى الذى ترأس مجلس إدارته الإعلامية أمل صبحى ، ويرأسه شرفياً المهندس عبد الفتاح رجب ، القافلة رقم 35 والتى وزعت 250 جوالا يحتوى كل منهم على 10 كيلو أرز، و 5 كيلو لوبيا ، و5 أكياس سكر ، و4 أكياس مكرونة، وعبوتين سمن، وعبوتين صلصة .

كما شملت القافلة ، الكشف الطبى المجانى على مرضى المنطقة، فى تخصصات الباطنة، و العظام، و العيون ، والأنف والأذن و الحنجرة ، وصرف العلاج بالمجان ،بالإضافة إلى توزيع ملابس مجانية .

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- بالصور.. توزيع مواد غذائية وكشف مجانى على الأهالى فى قافلة خيرية بالإسكندرية