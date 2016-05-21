نائب بقنا: قرار رئيس الوزراء بازدواج طريق "قنا- سوهاج" أسعد أهالى المحافظة

صرح اللواء خالد خلف الله عضو مجلس الشعب بمحافظة قنا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بازدواج طريق "قنا- سوهاج" الصحراوى الغربى، أسعد أهالى محافظات الصعيد عامة، وخاصة أهالى محافظة قنا، بعد أن شهد الفترة الماضية العديد من الحوادث.

وأضاف خلف الله أنه تقدم بطلب عاجل للمطالبة بازدواج الطريق الصحراوى الغربى "قنا- سوهاج" بناء على طلب الأهالى بمحافظة قنا، بعد أن شهد الطريق الفترة الماضية العديد من الحوادث المروعة، لافتا أن الحكومة استجابت فورا للطلب المقدم لما يمثل أهمية كبيرة لأهالى محافظة قنا.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قرر منذ أيام قليلة البدء فى تنفيذ مشروع ازدواج "طريق قنا- سوهاج الصحراوى الغربى" بطول 140 كم، وبتكلفة تقدر بـ 350 مليون جنيه.



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