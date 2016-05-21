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اليوم.. استئناف 15 متهما على حبسهم فى مظاهرات "تيران وصنافير"

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اليوم.. استئناف 15 متهما على حبسهم فى مظاهرات "تيران وصنافير" اليوم.. استئناف 15 متهما على حبسهم فى مظاهرات "تيران وصنافير"
تنظر اليوم السبت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 15 متهما على حكم حبسهم عامين، لاتهامهم بالتظاهر فى 25 أبريل الماضى بمنطقة وسط القاهرة، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين والسعودية.

كان المستشار أحمد حنفى رئيس نيابة قصر النيل، قد أحال 33 إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالتظاهر فى 25 إبريل بمنطقة وسط البلد، وصدر حكم غيابى بالسجن.

- السادات يقود خطة لتعديل "التظاهر".. والعجاتى يرد: من أفضل قوانين العالم.. ووكيل لجنة حقوق الإنسان يعد مشروع قانون جديد.. ويعلن الانتهاء منه خلال 10 أيام.. ويؤكد: يلغى الحبس وينظم التظاهر بمجرد الإخطار

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مصر 365

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