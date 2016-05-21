"إدارية الإخوان" توقف محمود حسين وإبراهيم منير من منصبيهما وتحيلهما للتحقيق

كشف بيان صادر عن اللجنة الإدارية العليا للإخوان، أنها قررت إيقاف محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان من منصبه، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للجماعة، وتحويلهما للتحقيق.

وأعلنت اللجنة، إيقاف 8 من أبرز قيادات الجماعة وتحويلهم للتحقيق على خلفية تجميد عضوية عمرو دراج رئيس المكتب السياسى للإخوان، ويحيى حامد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالإخوان.

وصدر قرار الإيقاف بحق كل من محمود حسين الأمين العام للإخوان، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى ونائب مرشد الجماعة، ومدحت الحداد، القيادى الإخوانى، ومحمد شلبى، القيادى الإخوانى، ومحمود الإبيارى القيادى الإخوانى بلندن، ومحمد عبد الوهاب ومصطفى طلبة، ومحمد الحلوجى القيادات بجماعة الإخوان.

ونشر قيادات الإخوان بيان اللجنة الادارية العليا على نطاق واسع عبر صفحاتهم على "فيس بوك".

"الإخوان" تعليقًا على تجميد عضوية 8 قيادات: لم يلتزموا بقرارات الجماعة

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