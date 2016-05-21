أخبار عاجلة

تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف -
الإسكان: 22 قرارا لإزالة التعديات على 2800 فدان بسوهاج الجديدة -
إعلان حالة الطوارئ القصوى بخطوط المترو الثلاثة -
صور| طلاب جامعة دمنهور يتبرعون بالدم لمصابي انفجاري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"إدارية الإخوان" توقف محمود حسين وإبراهيم منير من منصبيهما وتحيلهما للتحقيق

Google+ Print
"إدارية الإخوان" توقف محمود حسين وإبراهيم منير من منصبيهما وتحيلهما للتحقيق "إدارية الإخوان" توقف محمود حسين وإبراهيم منير من منصبيهما وتحيلهما للتحقيق
كشف بيان صادر عن اللجنة الإدارية العليا للإخوان، أنها قررت إيقاف محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان من منصبه، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للجماعة، وتحويلهما للتحقيق.

وأعلنت اللجنة، إيقاف 8 من أبرز قيادات الجماعة وتحويلهم للتحقيق على خلفية تجميد عضوية عمرو دراج رئيس المكتب السياسى للإخوان، ويحيى حامد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالإخوان.

وصدر قرار الإيقاف بحق كل من محمود حسين الأمين العام للإخوان، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى ونائب مرشد الجماعة، ومدحت الحداد، القيادى الإخوانى، ومحمد شلبى، القيادى الإخوانى، ومحمود الإبيارى القيادى الإخوانى بلندن، ومحمد عبد الوهاب ومصطفى طلبة، ومحمد الحلوجى القيادات بجماعة الإخوان.

ونشر قيادات الإخوان بيان اللجنة الادارية العليا على نطاق واسع عبر صفحاتهم على "فيس بوك".

توقف-محمود-حسين-وإبراهيم-منير-من-منصبيهما-وتحيلهما-للتحقيق-(1)

توقف-محمود-حسين-وإبراهيم-منير-من-منصبيهما-وتحيلهما-للتحقيق-(2)

"الإخوان" تعليقًا على تجميد عضوية 8 قيادات: لم يلتزموا بقرارات الجماعة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365