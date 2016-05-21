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"اقتصادية البرلمان" عن إعفاء سلع من القيمة المضافة: يخفف أعباء محدودى الدخل

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"اقتصادية البرلمان" عن إعفاء سلع من القيمة المضافة: يخفف أعباء محدودى الدخل "اقتصادية البرلمان" عن إعفاء سلع من القيمة المضافة: يخفف أعباء محدودى الدخل
قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن السلع والخدمات التى تم استثناءها من قانون ضريبة القيمة المضافة، جاء لعدم تحميل المواطن المصرى أعباء ارتفاع سعر سلع ضرورية واستهلاكية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها ، وتخفيف الاعباء عن محدودى الدخل.

وأضاف أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن السلع التى استثنتها وزارة المالية من قانون ضريبة القيمة المضافةسلع ضرورية بالنسبة للمواطن البسيط، فلا يمكن تحميل محدودى الدخل أكبر من طاقاتهم، خاصة أن فرض هذا القانون على بعض السلع الضرورية سيؤدى إلى ارتفاع سعرها.

كانت وزارة المالية قد قررت إعفاء 32 سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالى.

وزير المالية يعلن: إعفاء 52 سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة.. الألبان والسكر والزيت والحبوب والدواجن والسمك واللحوم.. وخدمات البريد والبنوك والتعليم والصحة وورق الصحف
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