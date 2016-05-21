شيخ الأزهر يتكفل بنفقات تعليم الطفل صاحب عبارة "أمى ماتت ومات معها كل شئ"

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الازهر الشريف، صرف إعانة شهرية لأسرة الطفل "أسامة أحمد حماد" التلميذ بالصف الخامس الابتدائى بإدارة الشيخ زويد التعليمية، صاحب عبارة "أمى ماتت ومات معها كل شىء".

كما قرر "الطيب"، التكفل بنفقات تعليمه حتى التخرج من الجامعة، مع تكليف وفد من الأزهر بالانتقال لمنزل الطفل وتنفيذ القرار.

يذكر أن الطالب أسامة أحمد حماد، بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة الشاطئ التابعة لإدارة الشيخ زويد فى شمال سيناء، فوجئ المصححون لمادة اللغة العربية عند تصحيحهم سؤال التعبير الذى كان نصه "للأم فضل كبير على أبنائها.. اكتب فى هذا الموضوع، موضحاً فضل الأم عليك وواجبك نحوها بإجاتبه بعبارة مختصرة نصها "ماتت أمى ومات معها كل شىء".

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