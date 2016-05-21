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دار الإفتاء : الموت غرقا من "الشهادة" حتى لو لم يتم العثور على الجثمان

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دار الإفتاء : الموت غرقا من "الشهادة" حتى لو لم يتم العثور على الجثمان دار الإفتاء : الموت غرقا من "الشهادة" حتى لو لم يتم العثور على الجثمان
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن من مات غريقا فى البحر، يعد من الشهداء، خاصة أنه فى بعض الحالات لا يعثر على الجثمان، فى إشارة إلى ما حدث مع ضحايا ركاب الطائرة المصرية التى سقطت قبالة سواحل الإسكندرية.

وأوضحت الدار أن الغرق لون من ألوان الشهادة كما جاء في الأحاديث النبوية:((من مات بغرق فهو شهيد))، ومهما كانت قيمة الجسد عالية فإنه قميص وضعت فيه الروح؛ فالروح أشرف وأبقى وأعلى، ولها قانونها الخاص عند ربها، وهي لا تتضرر بما يتضرر به البدن من جروح وآلام مادية، ولها شعورها الخاص، وفي شأنها قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].

وتابعت:"والمنتقل إلى الله تعالى يكون في عالم الروح فيه لها شأنها، وهو العالم الأرحب والأوسع،و ندعو الله تعالى أن يشمل برحمته جميع موتانا، وأن يلطف بنا ونحن في هذه الدار، وأن ينزل الصبر والسلون على ذويهم أمهاتهم وآبائهم والإخوة والأخوات والأصدقاء".


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