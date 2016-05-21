"فاكسيرا":المرحلة الأولى لتصنيع مشتقات الدم تبدأ بـ150 طن دم خلال 4 سنوات

أكدت الدكتورة هالة عدلى حسين، رئيس الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، أحدى شركات القابضة للأمصال واللقاحات، فاكسير، أن المرحلة الأولى لمشروع تصنيع مشتقات الدم، تبدأ بجمع 150 طن دم خلال 4 سنوات.

وقالت الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس الشركة المصرية لخدمات نقل الدم إن مصر تستورد حاليا 30% من احتياجات السوق المحلى ، مشيرة إلى أن المشروع يكلف الحكومة مليار دولار .

- أحمد العزبى عضو غرفة صناعة الدواء فى ندوة "اليوم السابع": تسعيرتان للدواء.. الأولى اقتصادية للتصدير والثانية اجتماعية للجمهور ببطاقة التموين.. ويؤكد: دخول مصر مجال تصنيع المواد الخام الدوائية قريباً