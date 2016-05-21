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خبير طيران: الإعلام تناول حادث الطائرة بمهنية شديدة.. وعليه توخى الحذر

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خبير طيران: الإعلام تناول حادث الطائرة بمهنية شديدة.. وعليه توخى الحذر خبير طيران: الإعلام تناول حادث الطائرة بمهنية شديدة.. وعليه توخى الحذر
علق اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبى، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، على تحطم الطائرة المصرية التابعة للشركة بعد تحطمها عقب دخول المجال الجوى المصرى بـ10 أميال، فى الساعات الأولى من صباح الخميس، أثناء قدومها من مطار "شارل ديجول" فى العاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 66 راكبا.

وقال الحلبى، خلال حواره فى برنامج "كلام تانى"، مع الإعلامية رشا نبيل، على قناة "دريم"، إنه بالرغم أن الإعلام المصرى تناول الحادث بطريقة مهنية جدًا باستثناء بعض الأسئلة التى تم توجيهها من قبل الصحفيين لوزير الطيران المصرى خلال المؤتمر الذى عقده بمقر الوزارة.

وشدد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، على ضرورة توخى الحذر من عرض صور طائرات للطيران وجلب مصطلح "حادث إرهابى"، حيث أن الطائرة مقرونة باسم مصر على جسمها، مما يوحى للرأى العام أن مصر مليئة بالعمليات الإرهابية وأنها غير مستقرة، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات.

وتابع :"حتى لو أن الحادث هو عمل إرهابى فإن مصر ليس لها علاقة لأنه حال تفجيرها بواسطة قنابل زرعت بداخلها فإن السلطات الفرنسية هى من تتحمل ذلك"، موضحًا أن هناك طيران حدثت فى أوروبا وأخذت حجمها الطبيعى.


>-انحياز واضح للإعلام الغربى ضد مصر بعد حادث الطائرة المنكوبة.. صحف أمريكية وبريطانية تلمح بمسئولية القاهرة عن الكارثة وتبرئ فرنسا من التقصير الأمنى.. وتزعم زرع قنبلة فى مصر أو تونس أو أريتريا
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مصر 365

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