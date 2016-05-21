بالفيديو – بنفيكا يفوز على ماريتيمو بسداسية في نهائي الرابطة ويتوج بالثنائية

توج بنفيكا بلقب كأس الرابطة البرتغالية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه.

وفاز بنفيكا على خصمه ماريتيمو بستة أهداف مقابل هدفين، في مباراة هي الأخيرة لريناتو سانشيز لاعب الفريق الذي وقع لنادي بايرن ميونيخ الألماني، وتبدو أنها الأخيرة أيضا لنيكولاتس جايتان النجم الأرجنتيني مع الفريق.

بنفيكا تقدم مبكرا في الدقيقة الـ 11 عن طريق المهاجم البرازيلي جوناس كونسالفيش.

كوستاس ميتروجلو المهاجم اليوناني لبنفيكا احتفل بأولى مبارياته بعد انضمامه بشكل كامل للنسور، وسجل هدفي فريقه الثالث والرابع بالدقيقتان الـ 18 والـ 38، ليثبت أن بنفيكا لم يكن مخطئً بتحويل إعارته من فولام إلى انتقال بشكل كامل.

وفي الدقيقة الأخرى من الوقت الضائع، قلص ماريتيمو الفارق عن طريق جواو ديوجو، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بثلاثية مقابل هدف واحد.

في شوط المباراة الثاني، أضاف نيكولاس جايتان الهدف الرابع لبنفيكا في الدقيقة الـ 77، قبل أن يخرج مستبدلا لصالح جونسالو جويديس، وعقب خروجه انهمر جايتان في البكاء على دكة البدلاء ليؤكد أنه اقترب من الرحيل بالفعل كما تقول التقارير البرتغالية.

ماريتيمو قلص الفارق مرة أخرى عن طريق فرانسيرجيو في الدقيقة الـ 84 من ركلة جزاء، لكن رد بنفيكا كان سريعا بالهدف الخامس عن طريق المدافع البرازيلي جارديل في الدقيقة الـ 90.

وبالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، أضاف البديل المكسيكي راؤول خيمنيز هدف بنفيكا السادس من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بستة أهداف مقابل هدفين.

بنفيكا بذلك حقق اللقب السابع له في البطولة كأكثر الفرق تتويجا بها، وحقق الثنائية المحلية للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد أن كان قد حقق لقب الدوري قبل أيام على حساب منافسه سبورتنج لشبونة بفارق نقطتين.