في_إنجلترا – انتصار خماسي رائع وقنبلة وهمية.. و3 أرقام مميزة في نهاية الموسم

حقق نيوكاسل مفاجاة كبيرة رغم هبوطه للدرجة الأول بعدما انتصر على ضيفه توتنام بخمسة أهداف لهدف، فيما تعادل غريمه التقليدي والذي ضمن البقاء سندرلاند مع واتفورد إيجابيا بهدفين لكل فريق.

وفي لندن تغلب أرسنال على أستون فيلا برباعية دون رد ليحصد المركز الثاني من أنياب توتنام ويظل تفوق المدفعجية على السبيرز مستمرا منذ عام 1995.

وتعادل تشيلسي مع ضيفه ليستر سيتي بطل المسابقة إيجابيا بهدف لمثله وقام حامل لقب الموسم الماضي بعمل ممر شرفي للثعالب ومدربهم كلاوديو رانييري، فيما سقط ليفربول في فخ التعادل بهدف لمثله مع وست بروميتش ألبيون.

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه سوانزي سيتي بهدف لمثله ليتأهل الأول لدوري أبطال أوروبا وينتقل غريمه يونايتد إلى الدوري الأوروبي.

وأخيرا تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف لهدف بعد تأجيل اللقاء ليومين نظرا لوجود قنبلة وهمية في ملعب أولد ترافورد تسببت في ذلك الأمر.

كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

سُجل خلال تلك الجولة 35 هدفا وهو ثالث أعلى رقم خلال الموسم المنصرم بعد الجولتين السابعة التي شهدت 41 هدفا، و35 التي أحرز فيها 36 هدفا.

كان هناك هدفين عكسيين خلال الجولة الأخيرة من البريميرليج.

واحتسبت خمس ركلات جزاء سجلت جميعها بنجاح وهو ثاني أعلى عدد من ضربات الجزاء يتم إحرازهم بنجاح بعدما تم تسجيل ستة في الجولة 17.

تم إشهار البطاقات الصفراء 21 مرة مع وجود حالة طرد واحدة فقط كانت بشكل مباشر.

رقم الأسبوع

ويس مورجان قائد ليستر سيتي أصبح ثالث لاعب في تاريخ المسابقة يلعب في كل مباريات الموسم الذي حصد في نهايته اللقب مع فريقه بعد جاري باليستر مع مانشستر يونايتد في عام 1993، وجون تيري مع تشيلسي في 2015.

أصبح هاري كين مهاجم تشيلسي أول لاعب إنجليزي ينهي الدوري الإنجليزي وهو هداف المسابقة بعد كيفن فيليبس مع سندرلاند عام 2000.

هدف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل في شباك توتنام كان هو رقم 1000 في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم.

معلومة الأسبوع

الهاتريك الذي سجله مهاجم أرسنال أوليفييه جيرو في شباك أستون فيلا جعل رصيد أرسنال من الثلاثيات يصل إلى 37 أكثر من أي فريق آخر وبفارق هاتريك وحيد عن ليفربول.