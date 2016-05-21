كوبا أمريكا – ديبالا وتيفيز خارج قائمة الأرجنتين

(إفي): أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، خيراردو 'تاتا' مارتينو، اليوم قائمة الـ23 لاعبا التي سيخوض بها بطولة كوبا المئوية والتي خلت من المهاجمين باولو ديبالا وكارلوس تيفيز.

ومن المقرر أن يسافر "التانجو" في 28 من الشهر الجاري للولايات المتحدة التي تستضيف منافسات البطولة في الفترة ما بين 3 وحتى 26 يونيو المقبل.

ومن أبرز الغيابات عن القائمة هداف يوفنتوس الايطالي هذا الموسم باولو ديبالا، بالاضافة إلى مهاجم بوكا جونيورز كارلوس تيفيز.

وفيما يلي القائمة النهائية والتي ضمت 23 لاعبا:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو (مانشستر يونايتد/انجلترا) وناؤول جوزمان (تيجريس/المكسيك) وماريانو أندوخار (اندبندينتي).

الدفاع: جابريل ماركادو (ريفر بليت) وفاكوندو رونكاليا (فيورنتينا/ايطاليا) ونيكولاس اوتامندي (مانشستر سيتي/انجلترا) وجوناثان ميدانا (ريفر بليت) وروميرو فونيس (ايفرتون/انجلترا) وماركوس روخو (مانشستر يونايتد) وفيكتور كويستا (اندبيندينتي).

الوسط: ماتياس كرانيفيتر (أتلتيكو مدريد/إسبانيا) وخابيير ماسكيرانو (برشلونة/إسبانيا) وإيفر بانيجا (إشبيلية/إسبانيا) ولوكاس بيليا (لاتسيو/ايطاليا) وخابيير باستوري (باريس سان جيرمان-فرنسا) وأجوستو فرناندز (أتلتيكو مدريد) واريك لاميلا (توتنهام/انجلترا) وأنخل دي ماريا(باريس سان جيرمان) وايزيكييل لافيتزي (هيبي فورتشن/الصين) وليونيل ميسي (برشلونة).

الهجوم: سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي) وجونزالو هيجواين (نابولي/ايطاليا) ونيكولاس جايتان (بنفيكا/البرتغال).