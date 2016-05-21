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عروض مسرحية لاعتماد مخرجين محليين بالوادى الجديد

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عروض مسرحية لاعتماد مخرجين محليين بالوادى الجديد عروض مسرحية لاعتماد مخرجين محليين بالوادى الجديد
قال صلاح حسان مدير عام مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، أنه سيتم عرض مسرحيتين على خشبة مسرح قصر ثقافة محافظة أسيوط، لاعتماد مخرجين محليين من مركز الداخلة.

وأضاف حسان أنه سيتم عرض مسرحية "الحانة القديمة" من إخراج محسن سعيد، ومسرحية "مسافر ليل" من إخراج ماجد عبد الوهاب، على مسرح ثقافة أسيوط على مدار الأسبوع المقبل ،لاعتماد مخرجى المسرحتين، كمخرجين محليين، من خلال لجنة تقييم بوزارة الثقافة بقطاع المسرح، مؤكدا أن المديرية تنفذ خطة طموحة خلال الفترة الحالية، لاعتماد مخرجين محليين من خلال عرض مسرحية ترعاها المديرية .


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