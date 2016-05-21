يعتبر الخوخ من احد المكونات الغذائية الطبيعية التي تتميز بعدة فوائد صحية و جمالية مدهشة نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال متميز يشمل القيمة الغذائية للخوخ.

الخوخ هو نوع من الفواكه الرطبة الممتازة واللذيذة التي يحتاجها الجسم في بناء الكثير من العناصر الهامة وهو ذات رائحة عطرية زكية ومغذية فهو يحتوي على ماء بنسبة 81% وسكر بنسبة 5% وحمضيات بنسبة 1% ونشويات بنسبة 50% وسيليوليوز بنسبة 6%، وعلى مقادير عالية من فيتامين Cوفيتامين B وفيتامين B2 ونبات معروف من عائلة الورديات، وهو من المواد الغذائية الغنية بالألياف.

القيمة الغذائية للخوخ:

تحتوي كل حبة خوخ (66غ) بحسب وزارة الزراعة الأميركية على المعلومات الغذائية التالية :

> السعرات الحرارية: 30

> الدهون: 0.18

> الدهون المشبعة: 0

> الكاربوهيدرات: 7.54

> الألياف: 0.9

> البروتينات: 0.46

> الكولسترول: 0

> يحتوي الخوخ على:85% من وزنها ماء .

> غرام سكر .

> غرام نشويات .

> نصف مليغرام حديد و نصف غرام بروتين و دهون، فسفور, كبريت, و نسبة عالية من الفيتامينات.

فوائد الخوخ

-وتعتبر ثمار الخوخ من أطعمة الحمية الجيدة

> -عصير الخوخ يرفع الشهية ويحسن عمل الجهاز الهضمي

> -مصدر فيتاميني جيد

> – لثمار الخوخ فوائد لمن يعانون من ارتخاء الأمعاء

> – ويستعمل مغلي أوراق الخوخ شعبيا لمداواة الاضطرابات المعدية والمعوية والكلى والمثانة ولمعالجة الروماتيزم

> -إن الدراق يحتوي على مادة البورون التي تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم للمحافظة على عظام قوية.

> -تستعمل زهوره وأوراقه كمسكن.

> -يعتبر الخوخ ملينا ممتازا يساعد على تليين القناة الهضمية وتنشيط إفراز المرارة.

> – استعمل في أوروبا كنبات طبي لعلاج الديدان والالتهابات الجلدية

> -ضيق التنفس والصمم وداء النقرس.

وأيضاً من فوائده الطبية :

الخوخ مقوى للاعصاب والامعاء.

> ومفيد للشعر والجلد.

> يقوي الخوخ عضلات الأمعاء ويساعد على مكافحة الامساك

> الخوخ ملين ومدر ونافع في علاج حصيات المثانة والكلى.

> يحافظ الخوخ على قلوية الدم ويسهل الهضم.

طريقة الاستهلاك:

يتم استهلاك الخوخ كوجبة خفيفة ( الحصة الغذائية تساوي 3 حبات تقريباً )، ويمكن اضافته إلى رقائق الذرة.ويدخل الخوخ في عدة وصفات فهو يشكل جزءاً من سلطة الفاكهة ويدخل في تركيب الحلويات ويحضر منه الكومبوت، المربى والصلصة التي تضاف إلى الطبخ. كما ويستخرج منه العصير.

ماسك الخوخ للبشرة

مثل كثير من الفواكه الخوخ يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي ، و أحماض ألفا هيدروكسي هي مجموعة من الأحماض الطبيعية الموجودة في الأطعمة مثل اللبن الرائب و الفواكه و السكر ، و هي تعمل كمقشر معتدل ، و تقوم بتحطيم خلايا الجلد الميتة و تساعد على خلق دوران للخلية الجديدة ، و إستخدامه يترك الجلد لين ، و يجعل البشرة أكثر وضوحا و يقلل الرؤوس السوداء ، و يحتوي الخوخ أيضا على فيتامينات A و C ، و التي هي عالية في مضادات الأكسدة و تقوم بتفتيح الجلد طبيعيا .

و قناع الخوخ مع السكر البني رائع جدا لجميع أنواع البشرة من الدهنية الزيتية إلى العادية إلى الجافة ، و كذلك المعرضة لحب الشباب ، و تستخدم هذه الوصفة على الوجه و الجسم ، و يجب إستخدامها كل أسبوع .

المكونات : 1 ثمرة خوخ مقشرة

> 1/2 ملعقة كبيرة زيت . كزيت جوز الهند أو زيت اللوز أو زيت الزيتون

> 1/2 ملعقة كبيرة من العسل الخام ، و يفضل رفع درجة حرارته في الميكروويف

> 1 ملعقة كبيرة من السكر البني

> الطريقة : 1-قومي بهرس الخوخ في الخلاط بإستخدام القليل من الماء إذا لزم الأمر .

> 2-ضعي الخوخ في وعاء و قلبيه مع الزيت و العسل و السكر البني .

> 3-ضعيه بحركات دائرية على الوجه و العنق . و إذا كنت بحاجة إلى السكر البني أكثر قومي بإضافته فهدفك هو تقشير الجلد الميت على وجهك .

> 4-إتركيه على وجهك لمدة 5 دقائق .

> 5-ثم إشطفيه و جففيه مع منشفة دافئة .

> 6-ثم قومي بترطيب وجهك .

فوائد عصير الخوخ للصحة :

1. يمنع الإمساك :

> هناك أسلوب حياة يسير بخطى سريعة وعدم وجود عادات الأكل السليم يقود الناس أكثر وأكثر للأصابة بالإمساك في هذه الأيام ، المدخول المنتظم من الوجبات السريعة هو سبب آخر من الامساك . عصير الخوخ المجفف للإمساك هو علاج المعروف بأنه غني جدا في محتوى الألياف غير القابلة للذوبان والتي توفر الجزء الأكبر لمواد النفايات ويجعل من الأسهل بالنسبة للبراز بالمرور ، مما يريح الإمساك .

2. يوازن السكر في الدم :

> الألياف القابلة للذوبان الموجودة في عصير الخوخ تطبيع مستويات السكر في الدم عن طريق خفض المعدل الذي يترك الطعام المعدة وعن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز . هذه الألياف القابلة للذوبان أيضا زيادة حساسية الأنسولين الذي يساعد بشكل أكبر في الوقاية من مرض السكري .

3. يحافظ على نسبة الكولسترول في الدم :

> محتوى الألياف غير القابلة للذوبان من عصير الخوخ المجفف يعمل كغذاء للبكتيريا الصحية الموجودة في الأمعاء الغليظة للإنسان . هذه البكتيريا تخمر الألياف غير القابلة للذوبان لإنتاج حامض زبدي ، البروبيونيك وحامض الخليك . ومن المعروف حمض البروبيونيك على خفض نشاط إنزيم تشارك في إنتاج الكولسترول ، وبالتالي خفض مستوى الكوليسترول في الدم .

4. يمنع البواسير :

> كما ان له فوائد لعلاج الإمساك ، هو معروف أيضا لمنع الاصابه بالبواسير ، والتي تنتج من الأوعية الدموية المتوسعة عندما يكون هناك إجهاد بسبب الإمساك أو حركات الأمعاء الصعبة .

5. جيد لفقر الدم :

> عصير الخوخ محمل بالحديد وهو مشروب مثالي للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم

6. فقدان الوزن المثالي :

> عصير الخوخ هو مصدر كبير للطاقة ، وبالتالي يعمل بشكل جيد عند إدراجه في النظام الغذائي الخاص بك وفقدان الوزن . بالإضافة إلى ذلك الألياف القابلة للذوبان الموجودة في عصير الخوخ تضيف بالجملة إلى النظام الغذائي بحيث تشعر بالارتياح ، والكامل وليس وجبة دسمة .

فوائد عصير الخوخ للبشرة :

عصير الخوخ هو جيد جدا للبشرة كما هو عصير الفاكهة معبأة بالألياف الطبيعية مع الخير من الفيتامينات والمعادن وخالي من أي مواد ضارة

>1. يقلل من مشاكل الجلد :

> حب الشباب والبثور ومشاكل الجلد الأكثر شيوعا التي يواجهها الشباب اليوم ، وحتى الكبار . عصير الخوخ مفيد في التقليل من هذه المشاكل إلى حد كبير ، والمعروف عن خصائص تطهير القولون ، فإنه ينبغي أن تدرج في النظام الغذائي الأسبوعي للحفاظ على المعدة نظيفة وصحية كما أنه سيتم طرد أي النفايات السامة التي هي سبب لمشاكل الجلد .

2. يمنع الشيخوخة :

> عصير الخوخ يعتبر مصدرا غنيا من المواد المضادة للتأكسد التي تساعد في الحد من علامات الشيخوخة مثل خط رفيع ، والتجاعيد وغيرها ، وجعل بشرتك تبدو جديدة وشابة .

3. محمل بالفيتامينات الأساسية :

> الفيتامينات تعمل المعجزات لبشرتنا وتقليم عصير غني بفيتامين A & C . ومن ثم كوب من عصير الخوخ سيعزز جسمك بالفيتامينات وسوف لم تعد بحاجة إلى الاعتماد على اتخاذ أي مكملات فيتامين إضافية .

3. الإمدادات المعدنية للبشرة :

> ويعتقد أن عصير الخوخ يحتوي على معادن مثل الحديد والكالسيوم و المغنيسيوم والفوسفور الخ التي تحارب أي نقص المعادن في الجسم وتعطيك بشرة صحية متوهجة .

فوائد عصير الخوخ للشعر :

1. لشعر صحي :

> عصير الخوخ يعتبر مصدرا غنيا للفيتامينات مثل فيتامين ب ، وفيتامين C الخ التي هي جيدة جدا لصحة شعرك . هذه المكونات تعزيز بصيلات الشعر من الجذور ومنع الكسر والتلف .

2. يعزز نمو الشعر :

> المعادن تلعب دورا حيويا في توفير الغذاء للشعر وفروة الرأس . توفر هذه العناصر الغذائية الأساسية لجذور شعرك ، والتي بدورها تعزز نمو الشعر وتعطيك شعر لامع وبراق .

3. وكيل التلوين الطبيعي :

> يستخدم عصير الخوخ أيضا كعامل التلوين الطبيعي من قبل العديد من الناس في جميع أنحاء العالم

وصفة عصير الخوخ والليمون المنعشة :

المكونات :

> كافية 6- 8 أفراد .

> لعمل شربات الخوخ والنعناع :

> 2 كوب قطع خوخ ناضج .

> 1 كوب حبيبات سكر .

> 1 كوب ماء .

> 1,5 كوب أوراق النعناع المفرومة .

> لعمل عصير الليمون :

> 1,1/2 كوب عصير ليمون طازج .

> 4 أكواب ماء بارد .

> القليل من مكعبات الثلج .

خطوات عمل عصير الخوخ والليمون :

تجهيز وعاء متوسط الحجم والجمع بين مكعبات الخوخ، حبيبات السكر، 1كوب ماء.

> إتركي الوعاء علي النار حتي يغلي وتهدئة درجة الحرارة حتي يغلي لمدة 5 دقائق ويذوب السكر وتنشر رائحة الخوخ .

> بعدها يتم رفعه من علي النار وتقليب أوراق النعناع المفروم وترك الخليط حتي يبرد لمدة ساعة تقريباً .

> بعدها يتم تصفية المواد الصلبة والحصول علي العصير بمفرده .

> في هذه الخطوة يتم تجهيز عصير الليمون من خلال الجمع بين 4 أكواب الماء البارد و1,1/2 كوب عصير ليمون مع عصير الخوخ بالنعناع والتقليب بين المكونات حتي تصبح مناسبة .

> يمكنك تقليل الماء البارد أو عصير الليمون علي حسب النكهة والحموضة التي ترغب فيها لذلك ينصبح بإضافتهم بالتدريج .

> والأن يمكنك البدء بصب العصير في أكواب التقديم للإستمتاع بتناوله