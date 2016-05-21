اذا كنت تبحث عن طرق و نصائح اكيدة للحصول على ذاكرة خيالية بوصفات طبيعية فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل و صحي يشمل اعشاب لزيادة الذكاء.

يوجد عدة اقتراحات مثل استخدام التأمل ، والتنفس العميق ، والتصور، وعدة عمليات أخرى لتسخير إمكانات الدماغ وتعزيز الوضوح العقلي. ولكن هل تعلم أن النظام الغذائي يلعب دورا هاما في عمل دماغك ؟ ما تأكله يؤثر على الوظائف الإدراكية , في الواقع ، يمكن للأعشاب والتوابل في المطبخ أن تكون مفيدة جدا في تعزيز الذاكرة والقدرات العقلية .

فيما يلي أهم التوابل لتعزيز القدرات العقلية :

1. الكركم :

> اضافة الكركم لطعامك يساعد على الحفاظ على عقلك حاد . الكركم يحتوي على مادة كيميائية تسمى الكركمين الذي يقلل من لويحات في المخ ترتبط بمرض الزهايمر. كما تبطئ من تطور مرض الزهايمر بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية. الكركمين أيضا يحسن الذاكرة وله تأثير مضاد للاكتئاب. وعلاوة على ذلك، دراسة حديثة في الهند تشير إلى أن هذا العنصر النشط يحمي أيضا ضد التلف في الدماغ الناجم عن الكحول .

>2. الزعتر :

> الزعتر هو عشبة عظيمه لدعم صحة الدماغ , وقد كشفت الدراسات أن الزيوت الطيارة في هذه العشبة تزيد من مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية، وبخاصة حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، في الدماغ. أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة للدماغ لأنها تعمل على حماية الدماغ من التدهور المتعلق بالعمر . كما أنها تحسن التعلم والذاكرة. بالاضافة الى ذلك، DHA يضمن حسن سير وتطور خلايا الدماغ. يحتوي الزعتر أيضا على مركبات الفلافونويد التي تزيد من القدرة المضادة للأكسدة.

>3. الأوريجانو :

> هي توابل فعالة للغاية في تحييد الجذور الحرة بسبب احتوائها على تركيز عال من المواد المضادة للاكسدة . ووجدت الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن تناول مستخلص من أوراق الزعتر يمكن أن يساعد في تعزيز الرفاه النفسي وتنظيم المزاج . وأظهرت الدراسة أن المركبات الموجودة في هذه العشبة تمنع امتصاص وتدهور الناقلات العصبية ، التي تشارك في تعديل مزاجك، والقلق، والإدراك، والنوم والشهية. و يمكن لهذه التوابل ان تساعد على تقليل القلق وتحسين التعلم والتركيز. وبصرف النظر عن استخدام هذه التوابل في الطبخ، يمكنك استخدام زيت الأوريجانو والروائح لتخفيف التوتر وتهدئة أعصابك .

>4. روزماري :

> نظرا لإحتوائه على مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، يساعد إكليل الجبل على محاربة ضرر الجذور الحرة في الدماغ. حمض الكارنوسيك الكيميائي النباتي في هذه العشبة، هو جيد وخاصة لحماية الدماغ من السكتة الدماغية والظروف العصبية مثل مرض الزهايمر. أنه يحفز أيضا نمو الأعصاب ، وبالتالي يمنع تلف الخلايا العصبية. وبالإضافة إلى ذلك، يحسن أداء الدماغ عن طريق زيادة الدورة الدموية في الدماغ .

>5. المرمرية :

> المرمرية ممتازة لتحسين وظائف الدماغ وزيادة استدعاء الذاكرة . كما أنه يحتوي على حمض الكارنوسيك الذي يوقف ضرر الجزئيات الحرة في الدماغ. بالاضافة الى ذلك، أنه يزيد من مكافحة الشيخوخة عن طريق انتاج الجلوتاثيون المضادة للأكسدة ، والذي تستخدم لعلاج عدد من الاضطرابات العصبية بما في ذلك مرض الزهايمر ، ومرض التوحد ، وغيرها . وعلاوة على ذلك، فإن المركبات الموجودة في هذه العشبة تمنع الانهيار العصبي و تسمى اسيتيل كولين التي تشارك في وظائف الذاكرة والتعلم .

>6. الفلفل الأسود :

> الفلفل الأسود وغيره من النباتات في أسرة البيبيراسي يحتوي على مركب لاذع يسمى بيبيرين أن يزيد الاندورفين في الدماغ، ويعزز وظيفة الادراك. بيتا الاندورفين لها صفات الناقل العصبي الذي يحسن المزاج ، ويعزز مشاعر الاسترخاء. هو مركب نشط يثبط الانزيم الذي يكسر السيروتونين . وهكذا، فإنه يعتقد أن يكون مفيد في علاج اضطرابات المزاج. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الباحثون أن الفلفل الأسود يمكن أن يساعد في منع وعلاج مرض باركنسون وكذلك البيبيرين يثبط الانزيم الذذي يكسر الدوبامين.

>7. القرفة :

> أظهرت دراسة نشرت في مجلة مرض الزهايمر أن القرفة تحتوي على المركبات التي يمكن أن تساعد في درء مرض الزهايمر . تحتوي القرفة على هذه المركبات (سينمالدهيد ويبيكاتشين) تمنع تراكم البروتينات تاو . البروتينات تاو تلعب دورا هاما في استقرار الأنابيب الدقيقة. عندما تصبح معيبه لا تقوم بوظيفتها بشكل صحيح ، فإنه يؤدي إلى الخرف، مثل مرض الزهايمر. وفقا لدراسة اجريت من قبل وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، يمكن للمركبات في خلاصة القرفة ان تساع على منع خلايا المخ من التورم ، وبالتالي تقليل المضاعفات المرتبطة بإصابات الدماغ والسكتة الدماغية . التورم غالبا ما يساهم في المزيد من الإصابات العصبية . وعلاوة على ذلك، التمثيل الغذائي للقرفة يحتوي على بنزوات الصوديوم حيث أنه وفقا للباحثين في كلية الطب في جامعة شيكاغو ، ان له تأثيرات إيجابية على وظيفة الدماغ ، القرفة يمكن أن تحمي ضد عدد من الاضطرابات العصبية المرتبطة بالعمر. ببساطة رائحة القرفة رائعة في تحسين وظيفة الادراك .

>8. جوزة الطيب :

> جوزة الطيب يمكن أن تساعد على إبقاء الدماغ حادا وزيادة نشاط الدماغ بسبب احتوائها على مواد تسمى الميريستاسين . أنه يحسن الذاكرة ويمنع أيضا إنزيم يساهم في مرض الزهايمر . جوزة الطيب تقلل من الإجهاد والتعب أيضا. زيت جوزة الطيب أيضا يعزز الوضوح العقلي وتخفيف الضغط . ومع ذلك، ينبغي أن تستخدم في اعتدال (أي حوالي قرصة أو اثنين من جوزة الطيب الطازجة في يوم واحد ) لأنه قد يؤدي إلى الغثيان، والتقيؤ، والنشوة ، والخفقان، والهلوسة .

>9 القرنفل :

> هو من التوابل العطرية التي تعمل كمنشط للعقل ويقلل الإجهاد التأكسدي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة. بالإضافة إلى أنه يحتوي على مركبات الفينول التي تساعد على إزالة السموم ودعم الصحة الخلوية. أيضا، زيت القرنفل يمكن استخدامه لتحفيز الدماغ ويجعلك أكثر انتباها ونشاطا . الزيت يمزج جيدا مع الزيوت الأخرى مثل النعناع، إكليل الجبل والريحان والخزامى، وزيت البرتقال.

> وقد وجد أن زيت القرنفل يمكن أيضا عكس العجز في التعلم والذاكرة .

>10. الريحان :

> تعتبر عشبة الريحان قوية بسبب العديد من خصائصه الطبية . الزيوت الأساسية المشتقة من هذه العشبة تحتوي على الكافور، الأوجينول، نيرول، وعدد من تربين وفلافونيدات. تشير الدراسات على الحيوانات أن مستخلصات الميثانول من الريحان يمكن أن يكون مفيد في الحد من تلف الدماغ بسبب انخفاض الدورة الدموية الدماغية .

مأكولات مفيدة للدماغ والقلب تعلم طريقة إعدادها بنفسك وصفات تزيد الصحة وتنمي الذكاء

تبحث عن وجبة طعام تجعلك تشعر بالإرتياح فإن هناك مأكولات مفيدة للقلب والعقل نشرت مجلة صحية من قبل أن تناول الوجبات الصحية يساعد علي تحسين مزاجك و الحصول علي فوائد صحية أخري و أيضاً المساعدة علي حرق الدهون إليكم اليوم على موقع ثقف نفسك أهم مأكولات لصحة القلب و العقل و طريقة إعداها بأنفسكم في المنزل

تشعرك ساندوتشات السلمون بتحسن :

عند تناول سمك السلمون مع الجوز و السبانخ علي لفة الحبوب الكاملة يساعد علي الشعور بتحسن أفضل . و ذلك لأن السلمون يحتوي علي أحماض أوميغا 3 الدهنية و تعمل علي تحسين الحالة المزاجية . و السبانخ معبأة بالمغنسيوم و الذي يساعد علي زيادة الإسترخاء و خفض ضغط الدم . و يعد الجوز مصدر طبيعي للميلاتونين و الذي يساعدك في الحصول علي ليلة نوم هادئة .

> فوائد هذه الوجبة : تجعلك سعيد و هادئ تحصل علي مايقرب من 420 سعرة حاراية و منهم 35 من الدهون اللازمة لصحة القلب .

طريقة عمل ساندوتش السلمون :

1 ( 6 أونصة ) من السبانخ الطازجة .

> 1/4 كوب من الجوز المحمص .

> 1 فص الثوم .

> 2 معلقة من جبن البارميزان المفرومة .

> 1 معلقة زيت زيتون .

> القليل من الملح .

> 1 معلقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن .

> 1 معلقة صغيرة من السكر البني الداكن .

> 1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجروش .

> 1/4 معلقة صغيرة من الملح .

> 1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود .

> 4 شرائح من السلمون .

> 1 معلقة صغيرة من زيت الزيتون .

> 4 لفائف من الحبوب الكاملة .

طريقة عمل سلطة التونة .

التجهيز :

> وضع السبانخ و الجوز و الثوم و القرنفل و الجبن البارميزان و عصير الليمون و معلقة صغيرة من زيت الزيتون و القليل من الملح و الفرك حتي يصبح الخليط ناعم للغاية .ثم إضافة الفلفل الأحمر و السكر البني الداكن و الملح و الفلفل الأسود .و رش شرائح السلمون بخليط التوابل ووضع زيت الزيتون في المقلاة و طهي السلمون لمدة 7 دقائق علي الجانبين حتي يصبح لونه ذهبي . و بعد الإنتهاء قم بوضعه في لفائف الحبوب الكاملة .

>السلطة :

تتكون هذه السلطة من الجرجير و الخرشوف و الكرفس البصل الأحمر و الجبن الفيتا و صلصة الخيار .

> يمتلك الجرجير و الخرشوف خصائص مدرة للبول و أيضاً الخرشوف هو مصدر للألياف القابلة للذوبان . و يحتوي الكرفس علي الصوديوم و البوتاسيوم لتنظيم السوائل في الجسم . من فوائد هذه الوجبة أنه تساعد في التخلص من السموم في الجسم .

> تحتوي علي 170 سعرة حرارية منهم 11 جرام دهون .

> المكونات :

> 8 أونصات من الخيار .

> 2 معلقة من عصير الليمون الطازج .

> 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون .

> فلفل أسود حسب التذوق .

> كمية مناسبة من الجرجير .

> 14 اونصة من قلوب الخرشوف .

> 2 سيقان الكرفس مقطعة إلي اجزاء .

> 1/2 كوب من شرائح البصل الأحمر .

> 1/2 كوب من جبن الفيتا .

طريقة عمل سلطة السيزر

التجهيز :

> تقطيع الخيار إلي نصفين شرائحة عرضية و إضافة عصير الليمون في الخلاط مع إضافة زيت الزيتون و خلطه و الفلفل الأسود و نقله إلي وعاء كبير و إضافة كوب الخيار المتبقي و الجرجير و قلوب الخرشوف و الكرفس و البصل الأحمر و الجبن الفيتا و تقديمه .

عصير الموز و التوت :

يمكنك خلط الموز و التوت بحليب جوز الهند و الزبادي قليل الدسم و القليل من قشر الليمون و العسل . التوت غني بالألياف و الموز أيضاً و بالتالي زيادة الشعور بالبشبع .و حليب جوز الهند يساعد في التخلص من الدهون حول البطن . و يساعد علي حرق الدهون حيث يحتوي علي 250 سعرة حرارية منهم 5 جرام دهون .

> المكونات :

> 2 كوب من التوت المجمد .

> 1 موز صغير مقطع إلي شرائح صغيرة .

> 1/2 كوب من حليب جوز الهند .

> 1/2 كوب من الزبادي قليل الدسم .

> 2 ملاعق من عصير الليمون .

> 1 معلقة من العسل .

> 1 معلقة صغيرة من الليمون المبشور .

> الخطوات :

> وضع كل من التوت و الموز و حليب جوز الهند و الزبادي و العسل و نكهة الليمون في الخلاط الكهربائي حتي يصبح ناعم للغاية. يمكنك تقسيم الخليط في 2 كوب و تقديمه بارد .

اللحمة المقلية :

شرائح اللحم مع الفلفل و الهيليون و الزنجبيل و صلصة الصويا و عصير الليمون و الأرز البني مع الكاجو المقلي .

> يقدم الهيليون نسبة كبيرة من فيتامين هـ إلي الجسم ، مما يساعد الجسم في ضخ الأستروجين و التستوستيرون. و الزنك الموجود في اللحمة يساعد علي حرق الدهون و الكاجو يعمل كمثير للرغبة في القيام بعلاقة حميمة .

> تحتوي هذه الوجبة علي 318 سعرة حرارية و 11 جرام من الدهون .

> المكونات :

> 1/2 رطل من شرائح اللحم .

> 2 من فصوص الثوم المفرومة .

> 2 ملاعق من عصير الليمون .

> 1/2 معلقة من زيت الزيتون .

> 2,1/2 كوب من قطع الهيليون .

> 1 معلقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور .

> 1 معلقة من الصوديوم لصلصة الصويا .

> 2 معلقة من شاي زيت السمسم .

> 1 معلقة صغيرة من عصير الليمون .

> 2 كوب من الأرز البني الطازج .

> 1/2 كوب من الكزبرة المفرومة الطازجة .

> 2 ملاعق من الكاجو المفروم .

> الطريقة :

> تقطيع اللحم إلي شرائح عريضة بسمك 1/4 بوصة . و نقعها في الثوم ، مع 2 معلقة من عصير الليمون و نقع شرائح اللحم لمدة 15 دقيقة . تسخين 1/2 معلقة صغيرة من زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة علي نار متوسطة و طبخ شرائح اللحم مع ماء الملح و التقليب بإستمرار لمدة 2 – 3 دقائق و نقل خليط الفلفل و البصل و شرائح اللحمة إلي وعاء مع إضافة الهليون و التلقيب لمد 4 دقائق و إضافة الزنجبيل و صلصة الصويا و زيت السمسم و طهي الأرز البني في المقلاة لمدة 2 دقيقة توزيع الكزبرة و الكاجو المفروم بالتساوي .