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علاوى يدعو حكومة العراق لتلبية المطالب السلمية

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علاوى يدعو حكومة العراق لتلبية المطالب السلمية علاوى يدعو حكومة العراق لتلبية المطالب السلمية
أكد رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقى، إياد علاوى، ضرورة الالتزام بمشروعية مطالب المواطنين السلمية وحقهم فى التعبير عنها ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مشددا على أهمية الحفاظ على حرمة المؤسسات والنظام والممتلكات العامة والخاصة التى هى ملك الشعب المنتفض.

ونبه علاوى، فى تصريح صحفى إلى أن الإخلال بالتوازن بين عنصرى مشروعية مطالب الجماهير السلمية والحفاظ على حرمة المؤسسات لا يخدم مصالح الشعب أو السلطة، وأن أحداث المنطقة الخضراء اليوم كادت تطيح بهذه المعادلة الدقيقة.

ودعا إلى التحاور مع المتظاهرين وعدم استخدام العنف ضدهم، وإلى إطلاق سراح المعتقلين منهم، مع الاستجابة العاجلة للممكن من مطالبهم المشروعة وتحقيق ما تبقى من المطالب وفق سقوف زمنية محددة، مطالبا المتظاهرين بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات وواقعية المطالب بما يراعى أوضاع العراق الاقتصادية والأمنية، واحترام المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وحذر علاوى من استمرار الحكومة العراقية، فى انتهاج ذات المسارات الخاطئة فى التعاطى مع الأزمات والالتفاف على المطالب المشروعة للمواطن بالتحصن وراء الأسوار العالية للمنطقة الخضراء فى الوقت الذى تحصد التفجيرات والمفخخات أرواح العشرات من الضحايا الأبرياء يوميا، بخلاف المعاناة المعيشية والخدمية لقطاعات واسعة من المواطنين، مما ينذر بوضع العراق على شفا انتفاضة مسلحة وهو ما كاد يحصل اليوم.

وكان المئات من المتظاهرين من التيار الصدرى والنشطاء المدنيين تمكنوا اليوم من اقتحام المنطقة الخضراء ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، عقب إطلاق النار فى الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع لم تفلح فى منع المتظاهرين.
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مصر 365

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