السودان يعلن تضامنه مع مصر فى حادثة الطائرة المصرية

أعرب وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، عن تضامن السودان مع مصر فى حادثة الطائرة المصرية المنكوبة.

وأعرب الوزير، خلال زيارته لإيطاليا وفى لقاء له مع وكالة الأنباء الإيطالية (أندكرونوس وآجي ونوفا) عن بالغ أسفه لاختفاء الطائرة المصرية القادمة من باريس للقاهرة فى البحر المتوسط صباح أمس الخميس معرباً عن تمنياته بنجاح السلطات المصرية في استجلاء اسباب وقوع الحادث.

وأكد الغندور دعم السودان وتضامنه مع مصر فى مواجهة هذه الأحداث العصيبة فى إطار علاقات الاخوة والتعاون التى تربط البلدين وشعبيهما، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا والمفقودين.

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