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العثور على جثة ثالثة صدمها قطار مزلقان الجزيرية بقنا

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العثور على جثة ثالثة صدمها قطار مزلقان الجزيرية بقنا العثور على جثة ثالثة صدمها قطار مزلقان الجزيرية بقنا
عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة ثالثة، منذ قليل، بمزلقان السكة الحديد بمنطقة الجزيرية التابعة لمركز قنا.

وأفاد مصدر أمنى أن أهالى منطقة الجزيرية، عثروا منذ قليل على جثتين بمزلقان السكة الحديد بعد أن صدمهما قطار.

وأوضح المصدر أن الـ 3 ضحايا الذين صدمهم القطار، لعامل، ونجله، وصديق نجله، مقيمون بمحافظة البحر الأحمر، وكانوا فى زيارة لعائلتهم فى محافظة قنا، وصدمهم القطار أثناء عبورهم شريط السكة الحديد.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وأثناء المعاينة تم العثور على جثة ثالثة وجارٍ التوصل إلى ملابسات الواقعة، والتعرف على هوية الضحايا.


>- العثور على جثتين صدمهما قطار بمزلقان الجزيرية بقنا

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