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مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى فاروق جعفر

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مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى فاروق جعفر مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى فاروق جعفر

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قوية إلى فاروق جعفر بسبب محمد حلمي.

الزمالك يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي.

تحت قيادة محمد حلمي حقق الزمالك العلامة الكاملة في أربع مباريات على التوالي.

وقال مرتضى منصور: لا تقللوا من شأن محمد حلمي".

وأضاف موجها حديثه إلى فاروق جعفر خلال تكريم "أبطال فريق اليد" داخل النادي "دعك منا. اتركنا وشأننا".

وواصل "لا تتحدث عنا لا أنت ولا من معك في الاستوديوهات التحليلية".

وأتم "من فضلكم نريد دعم الجهاز الفني المصري. حلمي من أبناء نادي الزمالك المخلصين. لماذا لا يتلقى الدعم من الجميع".

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