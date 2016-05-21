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' مارادونا أخبرني عن معرفته بالأهلي الأكثر تتويجا في العالم '

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' مارادونا أخبرني عن معرفته بالأهلي الأكثر تتويجا في العالم ' ' مارادونا أخبرني عن معرفته بالأهلي الأكثر تتويجا في العالم '

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي أن الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا أشاد بالفريق الأحمر وأنه على دراية ومعرفة به.

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وكان مارادونا قد حضر مباراة الأهلي وروما الودية التي فاز بها الفريق الأحمر بأربعة أهداف لثلاثة يوم الجمعة في ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وتحدث عضو مجلس إدارة الأهلي لقناة "الحياة 2" قائلا:"مارادونا أشاد بمستوى الأهلي خلال المباراة وقدرته على قلب النتيجة لصالحه".

وأضاف"مارادونا قال لي الآن عرفت السبب لماذا الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا في العالم".

وواصل"الأسطورة الأرجنتينية قال أنه ليس من السهل على أي فريق أن يعود في النتيجة في المباريات التي يخوضها ووصف الأهلي بالفريق الناجح".

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