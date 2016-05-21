مرتضى منصور: ما فعله فريق يد الزمالك يُعد ملحمة تُدرس

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بما قدمه فريق كرة اليد بالنادي في بطولة إفريقيا التي نجح في التتويج بها.

الزمالك توج بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بفوز درامي على الترجي التونسي. (طالع التفاصيل)

وأقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور حفل تكريمي في مقر النادي "لأبطال اليد".

وقال مرتضى منصور: ما فعله فريق كرة اليد يُعد ملحمة تُدرس".

وأوضح خلال تواجده في حفل التكريم داخل مقر النادي "تحدوا ظلم الاتحاد الإفريقي والفريق عاد بالانتصار رغم خسارته حتى اللحظات الأخيرة. وهنا إرادة الانتصار. ولذلك هم أبطال".

وأضاف "هؤلاء الأبطال كانوا على مشارف الهبوط من قبل وخلال السنة الماضية والحالية نجحوا في التتويج بـ2 إفريقيا ودوري وكأس".

وأتم "الفريق كان منهارا والآن هم الأبطال".

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