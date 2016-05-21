بريطانى يصاب بالسرطان فى عمر الـ99 ويهزمه للاحتفال بعيد ميلاده

يظن الغالبية أن مرض السرطان من الأمراض المميتة، إلا أن الجد "فيكتور مارستون" كسر كل الظنون حيث عاش مع سرطان فى الأمعاء فترة طويلة ليكتشفه فى عمر الـ99 وينجو منه.

ووفقا لما ذكره الموقع البريطانى "ديلى ميل"، جاء الجد "مارستون" إلى مستشفى "رويال بورنموث" بلندن وهو يعانى من آلام فى المعدة حادة، وبعد الفحوصات الطبية عليه تم اكتشاف ورم سرطانى فى معدته يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصاله.

ويقول الدكتور المعالج "ويجيكوون" عن حالة الجد "مارستون": "بإجراء بعض الفحوصات الطبية عليه للتعرف على قدرة تحمله للعملية وجدنا أنه كان مشاركا فى كتيبة دراجة نارية استطلاعية خلال الحرب العالمية الثانية، ورغم كبر عمره إلا أن جميع وظائف جسده لائقة بدرجة كبيرة للخضوع لهذه العملية دون مضاعفات على صحته لإزالة الورم من المعدة".

وتابع الدكتور "ويجيكوون": "وبالفعل نجحت العملية وتم تحديد 12 يوما علاجا للجد مارستون فقط، ومن المقرر أن يعود إلى بيته نهاية الأسبوع المقبل، وبحثنا فى كل مكان هل هناك مصاب آخر بالسرطان أكبر منه سنا نجا من السرطان مثل الجد مارستون ولم نجد، وبذلك يكون هذا الجد الشجاع قد سجل أكبر الأعمار الذى نجا من خطر السرطان عن عمر يناهز الـ99 عاما.

ويقول الجد "مارستون" : "لم أكن أعرف أننى مصاب بالسرطان حتى أخبرونى بالمستشفى، ولم أخف لحظة من السرطان لإيمانى بقدرتى على هزيمته، وبعد خروجى من المستشفى سأستعد للاحتفال بعيد ميلادى الـ100 بعد 6 أشهر.

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