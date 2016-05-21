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روسيا تبحث عن مكان تحطم الطائرة المصرية بأقمار صناعية واستشعار عن بعد

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روسيا تبحث عن مكان تحطم الطائرة المصرية بأقمار صناعية واستشعار عن بعد روسيا تبحث عن مكان تحطم الطائرة المصرية بأقمار صناعية واستشعار عن بعد
أعلن رئيس قسم المنظومات الفضائية فى وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فاليرى زايتشكو، اليوم الجمعة، أن الأقمار الصناعية الروسية وأقمار الاستشعار عن بعد، تبحث عن مكان تحطم الطائرة المصرية التابعة لشركة للطيران.

وأوضح زايتشكو- فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أن الأقمار الصناعية تقوم بالتقاط الصور فى العديد من المواقع المحتملة لسقوط الطائرة المصرية، بهدف العثور على حطام الطائرة وقوارب النجاة والسترات، وقد يكون هناك بعض الأماكن التى يتواجد فيها الوقود الخاصة بالطائرة، لافتا إلى أنه سيتم إرسال هذه الصور إلى المركز الوطنى الروسى لإدارة الأزمة، وسيجرى تحليلها.

يذكر أن طائرة ركاب مدنية مصرية من طراز إيرباص 320 تابعة لشركة مصر للطيران، اختفت فجر أمس الخميس وعلى متنها 66 شخصا، حيث كانت فى طريقها إلى القاهرة عائدة من باريس.
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