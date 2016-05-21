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أسامة كمال يطلق مبادرة «معا من أجل الحياة» بمسيرة لدار الأوبرا..الخميس

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الاعلامي اسامة كمال

الاعلامي اسامة كمال

مراسل«ONA»:

أعلن الإعلامي أسامة كمال، عن تبنيه مبادرة وطنية جديدة تحت شعار «معا من أجل الحياة»، وذلك عبر حسابه الشخصي علي «فيسبوك».

وقال كمال ، إن المبادرة تأتي بمناسبة مرور أسبوع علي الحادث الأليم، ومن المقرر أن يشارك فيها وزراء السياحة والطيران والثقافة والمثقفين والفنانين والاعلاميين والاجانب الموجودين علي أرض ، والعاملين في مصر للطيران .

وأضاف، أن المبادرة ستنطلق يوم الخميس المقبل، من خلال مسيرة تتجه الي دار الاوبرا المصرية .

يذكر أن، الاعلامي أسامة كمال، يقدم برنامج «القاهرة 360 »علي فضائية «القاهرة والناس».

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