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بالصور.. دقيقة حداد بمولد أبوالحجاج الأقصرى على ضحايا الطائرة المصرية

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بالصور.. دقيقة حداد بمولد أبوالحجاج الأقصرى على ضحايا الطائرة المصرية بالصور.. دقيقة حداد بمولد أبوالحجاج الأقصرى على ضحايا الطائرة المصرية
طلب محمد بدر محافظ الأقصر، من حضور مولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، اليوم الجمعة، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء طائرة فرنسا.

وقال بدر فى كلمته، إن قوية وستكون أقوى خلال الفترة المقبلة، ولن تتأثر بأية محاولات من الخارجين عن القانون، أو الأيادى التى تسعى لهدم مجهودات الرئيس عبد الفتاح فى التنمية بالبلاد.

وأضاف محافظ الأقصر، أن مصر هى زعيم العالم العربى والإسلامى والأفريقى أجمع، وستصمد بكل قوة أمام محاولات النيل منها.

وقدم محمد بدر، التهنئة لأبناء الأقصر بمناسبة مولد العارف بالله سيدى أبو الحجاج الأقصرى، مؤكدا أنه سيتواجد بالاحتفالات العام المقبل، سواء كان مستمرا فى المحافظة أو ترك منصبه مستقبلاً.

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