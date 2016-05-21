استمرار تجديد 23 محطة مياه شرب فى الوادى الجديد بتكلفة 21 مليون جنيه

قالت المهندسة منى محمد على، مدير إدارة المشروعات بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، إنه جارى استكمال إحلال وتجديد 23 محطة تنقية مياه الشرب، بتكلفة 21 مليون جنيه تتضمن 10 محطات من اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وجارى الانتهاء من العمل فى 4 محطات، ويستمر العمل فى باقى المحطات بنسب مختلفة.

أضافت مدير المشروعات أنه سيتم أيضا "حفر بئر استعواضى" بواحة الفرافرة، خلال الفترة المقبلة، وكذلك تشغيل 8 محطات مياه شرب بواحتى الخارجة وباريس، عقب الانتهاء من تجديدها، مع استكمال أعمال تطوير باقى المحطات خلال الفترة القليلة المقبلة.